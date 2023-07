Estados Unidos x Holanda: onde assistir ao vivo o jogo pela Copa do Mundo Feminina

Estados Unidos e Holanda se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 22h, no estádio Sky Stadium, na Nova Zelândia. A partida é válida pela fase de grupos da Copa do Mundo Feminina.

O jogo desta quarta-feira, entre Estados Unidos e Holanda tem tudo para ser um dos melhores da Copa, já que conta com duas das seleções favoritas, reeditando a final de 2019, vencida pelas americanas. Desta vez, a partida não vale nenhum troféu, mas vale a liderança do grupo E, um passo importante para a conquista do título.

Onde assistir ao vivo o jogo Estados Unidos x Holanda n a Copa do Mundo Feminina hoje?

O jogo desta quarta-feira, 26, às 22h, entre Estados Unidos e Holanda terá transmissão ao vivo no SporTV e Cazé TV no YouTube.

Como assistir ao jogo Estados Unidos x Holanda online?

A partida será transmitida pelo ao vivo no YouTube, pelo CazéTV, e no Fifa+.

