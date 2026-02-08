Esquiadora americana Lindsey Vonn sofre queda e retirada de helicóptero nos Jogos de Inverno

A esquiadora norte-americana Lindsey Vonn sofreu uma queda grave durante a prova de downhill feminino neste domingo, 8, nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, em Milão-Cortina, na pista Olimpia delle Tofane, e precisou ser retirada de helicóptero para um hospital da região.

O acidente ocorreu logo no início da descida. Após passar pelo terceiro portão, Vonn perdeu o controle, torceu o corpo e caiu lateralmente na pista. O local ficou em silêncio enquanto a equipe médica prestava atendimento. Cerca de 15 minutos depois, a atleta foi transportada por via aérea para avaliação médica.

Queda marca o fim da última Olimpíada de Lindsey Vonn

Aos 41 anos, Lindsey Vonn se tornou a primeira atleta acima dos 40 a largar em uma prova olímpica de downhill. Esta era sua quinta e última participação olímpica, mesmo após ter sofrido uma ruptura do ligamento cruzado anterior (ACL) do joelho esquerdo durante uma competição na Suíça, na semana anterior aos Jogos.

Antes da prova, Vonn havia afirmado que competiria enquanto houvesse qualquer chance. Ela conseguiu completar dois treinos oficiais de descida nos dias anteriores, mas o acidente reacendeu questionamentos sobre os riscos da decisão de competir lesionada.

Breezy Johnson conquista o ouro no downhill feminino

Enquanto Vonn era atendida, a prova foi interrompida por cerca de 30 minutos. Após a retomada, Breezy Johnson, também dos Estados Unidos, manteve o melhor tempo da prova e conquistou a medalha de ouro, com 1min36s10.

A alemã Emma Aichner ficou com a prata, enquanto a italiana Sofia Goggia, favorita da torcida, garantiu o bronze. Nenhuma atleta conseguiu chegar a menos de meio segundo do tempo de Johnson.

Clima de apreensão na pista após acidentes em sequência

O acidente com Vonn deixou os atletas que esquiaram em sequência mais tensos. Pouco depois, outras duas quedas foram registradas, envolvendo Nina Ortleib, da Áustria, e Cande Moreno, de Andorra.

A multidão presente na montanha aplaudiu quando o helicóptero com Vonn deixou o local, em um gesto de reconhecimento à carreira da esquiadora.