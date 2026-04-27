Espanyol x Levante: onde assistir, horário e escalações pela LaLiga

O Espanyol recebe o Levante em duelo válido pela LaLiga, em confronto direto entre equipes com objetivos distintos na reta final da temporada.

O Espanyol ocupa a 11ª posição, com 38 pontos, e tenta reagir após a derrota por 1 a 0 para o Rayo Vallecano na última rodada. A equipe comandada por Manolo González mantém campanha intermediária, mas perdeu consistência nas últimas semanas e chega pressionada diante de sua torcida.

Do outro lado, o Levante aparece na 19ª colocação, com 29 pontos, e luta diretamente contra o rebaixamento. A vitória por 2 a 0 sobre o Sevilla na rodada anterior deu novo fôlego à equipe.

O desempenho como visitante, porém, é um ponto de atenção. O time soma apenas um ponto nos últimos 12 jogos fora de casa e vem de cinco partidas consecutivas sofrendo gols longe de seus domínios.

Retrospecto recente favorece o Espanyol

O histórico recente entre as equipes aponta vantagem para o time catalão. São duas vitórias e um empate nos últimos três confrontos diretos, incluindo o empate por 1 a 1 no primeiro turno desta temporada.

Outro dado relevante é a frequência de gols: nos últimos seis encontros entre Espanyol e Levante, ambas as equipes marcaram.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Disney+ (streaming).

Prováveis escalações