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Espanyol x Levante: onde assistir, horário e escalações pela LaLiga

Time da casa tenta reagir após derrota; Levante luta contra rebaixamento e tem baixo desempenho fora

Espanyol: clube joga nesta segunda-feira, 27 (NurPhoto / Colaborador/Getty Images)

Espanyol: clube joga nesta segunda-feira, 27 (NurPhoto / Colaborador/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 27 de abril de 2026 às 05h33.

O Espanyol recebe o Levante em duelo válido pela LaLiga, em confronto direto entre equipes com objetivos distintos na reta final da temporada.

O Espanyol ocupa a 11ª posição, com 38 pontos, e tenta reagir após a derrota por 1 a 0 para o Rayo Vallecano na última rodada. A equipe comandada por Manolo González mantém campanha intermediária, mas perdeu consistência nas últimas semanas e chega pressionada diante de sua torcida.

Do outro lado, o Levante aparece na 19ª colocação, com 29 pontos, e luta diretamente contra o rebaixamento. A vitória por 2 a 0 sobre o Sevilla na rodada anterior deu novo fôlego à equipe.

O desempenho como visitante, porém, é um ponto de atenção. O time soma apenas um ponto nos últimos 12 jogos fora de casa e vem de cinco partidas consecutivas sofrendo gols longe de seus domínios.

Retrospecto recente favorece o Espanyol

O histórico recente entre as equipes aponta vantagem para o time catalão. São duas vitórias e um empate nos últimos três confrontos diretos, incluindo o empate por 1 a 1 no primeiro turno desta temporada.

Outro dado relevante é a frequência de gols: nos últimos seis encontros entre Espanyol e Levante, ambas as equipes marcaram.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Disney+ (streaming).

Prováveis escalações

  • Espanyol (Técnico: Manolo González)
    Dmitrović; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Dolan, Lozano, Expósito, Milla; García, R. Fernández.
  • Levante (Técnico: Luís Castro)
    M. Ryan; Toljan, M. Moreno, De la Fuente, Sánchez; Raghouber, K. Tunde, P. Martínez, Olasagasti; I. Romero, Espí.
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