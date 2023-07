Espanha x Zâmbia: onde assistir ao vivo o jogo pela Copa do Mundo Feminina

Espanha e Zâmbia se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 4h30, no estádio Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia. A partida é válida pela fase de grupos da Copa do Mundo Feminina.

As duas Seleções que se enfrentam nesta quarta-feira vêm de estreias com goleada, mas o ânimo é muito diferente entre as duas. Do lado da Espanha, o último jogo terminou em uma vitória contra a Costa Rica. Já a Zâmbia, começou mal esta Copa: levou uma goleada de 5 a 0 no jogo contra o Japão.

Onde assistir ao vivo o jogo Espanha x Zâmbia n a Copa do Mundo Feminina hoje?

O jogo desta quarta-feira, 26, às 4h30, entre Espanha e Zâmbia terá transmissão ao vivo no SporTV e Cazé TV no YouTube.

Como assistir o jogo Espanha x Zâmbia online?

A partida será transmitida pelo ao vivo no YouTube, pelo CazéTV, e no Fifa+.

Quais são os próximos jogos da Espanha na Copa do Mundo Feminina?

31/07 – 4h – Japão x Espanha

