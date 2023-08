Espanha x Suécia: onde assistir ao vivo o jogo pela Copa do Mundo Feminina

Espanha e Suécia se enfrentam nesta terça-feira, 15, às 05h, no estádio Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia. A partida é válida pela semifinal da Copa do Mundo Feminina.

O jogo pode ser decisivo para que a Espanha perca o estigma de perdedora para as suecas. Ao todo, as duas seleções já se encontraram em 11 confrontos, dos quais a Suécia saiu vencedora sete vezes e empatou nas demais quatro. Essa é a primeira vez, no entanto, que as seleções se enfrentam em uma Copa do Mundo — e também é a primeira vez que as espanholas chegam à semifinal do campeonato.

Do outro lado do campo, a Suécia já traz uma bagagem maior para a Copa do Mundo. Terminaram em terceiro lugar no mundial em 2019, assim como nas Olimpíadas de Tóquio. Para esse ano, o terceiro lugar do pódio já não é suficiente: elas querem a taça.

Onde assistir ao vivo o jogo Espanha x Suécia n a Copa do Mundo Feminina hoje?

O jogo desta terça-feira, 15, às 05h, entre Espanha e Suécia terá transmissão ao vivo no SporTV, TV Globo e Cazé TV no YouTube.

Como assistir o jogo Espanha x Suécia online?

A partida será transmitida pelo ao vivo no YouTube, pelo CazéTV, e no Fifa+.

