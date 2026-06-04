Esporte

Espanha x Iraque: horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa nesta quinta-feira

Atual campeã europeia faz último teste antes da estreia na Copa do Mundo de 2026

Espanha: campeã da Copa de 2010 faz amistoso contra o Iraque na reta final de preparação para a Copa de 2026 (David Ramos/Getty Images)

Espanha: campeã da Copa de 2010 faz amistoso contra o Iraque na reta final de preparação para a Copa de 2026 (David Ramos/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 4 de junho de 2026 às 06h14.

As seleções da Espanha e do Iraque se enfrentam nesta quinta-feira, 4, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026 no Estádio Riazor, na cidade espanhola de A Coruña.

Com o Mundial marcado para começar em sete dias, as equipes entram em campo para os ajustes finais antes da competição. Os amistosos desta reta decisiva são usados para testar formações e definir os últimos detalhes das seleções.

Segundo a Fifa, todas as seleções classificadas disputarão ao menos um amistoso preparatório antes do início do torneio.

Espanha chega como campeã da Eurocopa

A Espanha chega ao Mundial embalada pelo título da Eurocopa de 2024. Na decisão do torneio continental, a seleção espanhola venceu a Inglaterra por 2 a 1 e conquistou seu quarto título europeu, tornando-se a maior campeã da competição.

A equipe espanhola está classificada para a Copa do Mundo de 2026 e integra o Grupo H do torneio, ao lado de Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde.

Já o Iraque garantiu vaga no Mundial na repescagem contra a Bolívia. O país está no grupo I da Copa, ao lado de França, Senegal e Noruega. 

Onde assistir a Espanha x Iraque

A partida acontece às 16h (horário de Brasília) desta quinta-feira, 4. O amistoso terá transmissão ao vivo pelo Disney+.

 

Acompanhe tudo sobre:FutebolCopa do MundoAgenda de jogos

Mais de Esporte

Suécia x Grécia: horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa nesta quinta-feira

Roland Garros hoje: veja os jogos desta quinta-feira, 4 de junho

Brasil faz história em Roland Garros juvenil com três tenistas nas quartas

Sabalenka desaba após eliminação em Roland Garros: 'Quero abandonar o tênis'

Mais na Exame

Inteligência Artificial

A Meta deixou dois chatbots conversando sozinhos — e eles criaram uma língua própria

Mundo

Votar não basta se democracia não garantir direitos e bem-estar, diz Pnud no Brasil

Brasil

Governo Lula considera improvável recuo dos EUA em classificação de CV e PCC como terroristas

EXAME Agro

Oferta de carnes aumenta no Brasil e deve pressionar preços nos próximos meses