Espanha x Inglaterra: onde assistir ao vivo o jogo pela final da Copa do Mundo Feminina

Espanha e Inglaterra se enfrentam neste domingo, 20, às 07h, no Estádio Olímpico de Sydney, na Austrália. A partida é válida pela taça da Copa do Mundo Feminina.

É a primeira vez que as duas seleções se enfrentam em uma Copa do Mundo Feminina. E a disputa será acirrada: tanto a Inglaterra quanto a Espanha marcaram excelentes jogos no mundial.

As espanholas foram protagonistas de várias goleadas: 3 a 0 contra a Costa Rica, 5 a 0 contra a Zâmbia e 5 a 1 contra a Suíça. Nas semifinais, elas marcaram 2 a 1 contra a Suécia, uma das favoritas para o campeonato. O destaque ficou para o ataque da seleção: foi um dos mais rápidos do mundial.

As inglesas, por outro lado, foram a revelação de 2023. Cravaram 6 a 1 contra a China em uma fantástica goleada, e tiraram as anfitriãs da final por 3 a 1. Agora, as leoas partem em busca do primeiro título na Copa do Mundo.

Em caso de empate, jogo terá prorrogação e, se necessário, pênaltis.

Onde assistir ao vivo o jogo Espanha x Inglaterra n a Copa do Mundo Feminina hoje?

O jogo deste domingo, 20, às 07h, entre Espanha e Inglaterra, terá transmissão ao vivo na Globo, SporTV, Fifa+ e CazéTV (Youtube).

Como assistir o jogo Espanha x Inglaterra online?

A partida será transmitida pelo ao vivo no YouTube, pelo CazéTV, e no Fifa+.

LEIA TAMBÉM: