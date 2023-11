Espanha x Geórgia: onde assistir, horários e escalações pelas Eliminatórias Eurocopa

A Espanha e a Georgia se enfrentam neste domingo, 19, às 16h45, no Estádio José Zorrilla, em Valladolid. A partida é válida pela última rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa.

Para assegurar a liderança do grupo, a equipe da Espanha tem se destacado nesta fase eliminatória.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

Ocupando o primeiro lugar, a seleção comandada por Luis de La Fuente acumulou 18 pontos (com 6 vitórias e 1 derrota), mantendo uma vantagem de dois pontos sobre a Escócia, que está na segunda posição. Na última partida, a Espanha conquistou uma vitória por 3 a 1 sobre o Chipre.

Por ouro lado, a seleção da Geórgia mostrou um desempenho notável durante as eliminatórias para o Campeonato Europeu. Encontra-se na 4ª posição, somando 8 pontos (com 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas). No último confronto, empatou em 2 a 2 com a Escócia. O jogador Sazonov está lesionado e será o único ausente para o próximo jogo.

Provável escalação da Espanha

Simón, Carvajal, Torres, Normand e Grimaldo; Merino, Rodri e Gavi; Yamal, Morata e Oyarzabal.

Técnico: Luis de la Fuente.

Provável escalação da Georgia

​Mamardashvili; Kakabadze, Lochoshvili, Kashia, Kvirkvelia, Shengelia; Kochorashvili, Kvevkveskiri; Chakvetadze; Mikautadze, Kvaratskhelia.

Técnico: Willy Sagnol.

Onde assistir ao vivo o jogo da Espanha pelas Eliminatórias da Eurocopa?

O jogo deste domingo, às 16h45 , entre Espanha x Georgia terá transmissão ao vivo no Star+.

Como assistir online o jogo da Espanha?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.