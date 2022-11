Espanha x Costa Rica: como assistir ao vivo e horário do jogo da Copa do Mundo hoje

Espanha e Costa Rica se enfrentam nesta quarta-feira, 23, às 13h, no estádio Al Thumana, no Catar. A partida é válida pela primeira rodada do grupo E da Copa do Mundo Fifa 2022.

Em um grupo com Alemanha, a Espanha precisa começar com o pé direito para buscar o primeiro lugar do grupo. Antes do clássico europeu que vai acontecer na segunda rodada, os espanhóis precisam vencer a Costa Rica. A jovem e talentosa seleção europeia fez nove jogos em 2022, com seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Já a Costa Rica é a azarona do grupo. Para sonhar com uma classificação para a próxima fase, precisa cumprir a difícil missão de vencer a Espanha. Em 12 jogos no ano, foram nove vitórias, dois empates e uma derrota. Eliminada na primeira fase em 2018, a seleção costa-riquenha quer repetir a campanha surpreendente da edição de 2014.

Espanha e Costa Rica se enfrentaram três vezes na história. Foram duas vitórias para os espanhóis e um empate. É o primeiro encontro em Copa do Mundo.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Espanha x Costa Rica

A partida entre Espanha x Costa Rica, às 13h, será transmitida pela TV Globo, Globoplay e SporTV e no Youtube e na Twitch no canal do Casimiro. A EXAME acompanha a partida em tempo.

