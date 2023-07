Esgrimista é 1ª esportista da Ucrânia a enfrentar russa após guerra, mas não cumprimenta adversária

A esgrimista Olga Jarlan enfrentou nesta quinta-feira, em Milão, a russa Anna Smirnova, que participa do Mundial do esporte como "atleta individual neutra", e tornou-se a primeira representante ucraniana a enfrentar uma atleta do país desde o início da guerra, em fevereiro de 2022.

Decreto ucraniano

Um decreto do Ministério do Esporte da Ucrânia proibiu atletas de suas delegações oficiais de participar de competições com russos ou bielorrussos. Modificada na quarta-feira, a ordem agora abrange apenas "atletas que representam a Federação Russa ou a República da Bielorrússia".

Com exceção do tênis, em que os atletas não fazem parte da delegação oficial, não houve outros confrontos entre atletas dos dois países desde a invasão russa à Ucrânia. Isso porque os russos foram excluídos de competições em várias ocasiões e, quando foram reintegrados, sob bandeira neutra, sofreram o boicote ucraniano.

Tetracampeã mundial da modalidade, Olga Jarlan derrotou Anna Smirnova (15-7) e recusou-se a cumprimentá-la ou apertar-lhe a mão, apoiada durante o duelo por cerca de vinte membros da delegação ucraniana aos gritos de 'Slava Ukraini' ("Glória à Ucrânia") .

Dez minutos após o término da partida, Anna Smirnova permaneceu na pista, recusando-se a sair por não ter sido cumprimentada pela adversária