Escócia x Suíça: onde assistir, horário e escalações pela Eurocopa

A bola volta a rolar na Eurocopa 2024. Nesta quarta-feira, 19, Escócia e Suíça se enfrentam às 16h (de Brasília), no RheinEnergieStadion, em Colônia, na Alemanha, em partida válida pela segunda rodada do Grupo B. Ambas as equipes buscam uma vitória para melhorar suas posições no grupo após resultados mistos na estreia.

A Escócia, liderada por Steve Clarke, pretende se recuperar após um empate na primeira rodada e mostrar sua força na competição. A Suíça, comandada por Murat Yakin, também busca somar três pontos cruciais para avançar na Eurocopa, após uma vitória apertada na estreia.

Onde assistir ao vivo o jogo Escócia x Suíça hoje pela Eurocopa?

O jogo desta quarta-feira, 16h, entre Escócia e Suíça terá transmissão ao vivo no SporTV.

Como assistir online o jogo Escócia x Suíça hoje?

Você pode assistir a partida online pela plataforma de streaming da Globoplay.

Provável escalação da Escócia

Gunn; Hendry, Tierney e Hanley; Ralston, McTominay, Gilmour e Robertson; Christie e McGinn; Shankland

Provável escalação da Suíça

Sommer; Ricardo Rodríguez, Schär e Akanji; Widmer, Freuler, Xhaka e Aebischer; Ndoye e Vargas; Duah.