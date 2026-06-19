Esporte

Fase de grupos copa 2026

Escócia x Marrocos: onde assistir ao vivo e horário do jogo de hoje da Copa do Mundo

Uma vitória escocesa pode encaminhar a classificação antecipada às oitavas

Copa do Mundo de 2026 tem um recorde de 48 seleções (Montagem IA)

Copa do Mundo de 2026 tem um recorde de 48 seleções (Montagem IA)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 19 de junho de 2026 às 07h05.

Escócia e Marrocos se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 19h, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. É o mesmo grupo do Brasil.

A partida será disputada no Gillette Stadium (Boston Stadium), na região de Boston, nos Estados Unidos. O jogo terá transmissão da CazéTV.

Momento das equipes

A partida reúne seleções que tiveram inícios positivos na competição. A Escócia venceu o Haiti por 1 a 0 na estreia e aparece na liderança do grupo, com três pontos. Já o Marrocos conquistou um empate por 1 a 1 diante do Brasil.

Com esse cenário, o confronto pode ser decisivo:

  • uma vitória escocesa pode encaminhar a classificação antecipada às oitavas;
  • para o Marrocos, o resultado positivo pode significar a liderança da chave e um passo importante rumo ao mata-mata.

Contexto do confronto

A Escócia disputa a Copa após 28 anos de ausência, enquanto o Marrocos chega embalado após chegar à semifinal do torneio na Copa de 2022, sendo a primeira seleção africana a conquistar tal feito.

No retrospecto em Copas, há um único encontro entre os países: na edição de 1998, o Marrocos venceu a Escócia por 3 a 0 na fase de grupos.

Prováveis escalações:

Escócia
Gunn; Hickey, Hendry, Hanley, Robertson; Gannon-Doak, Ferguson, McTominay, McGinn; Adams, Shankland.
Técnico: Steven Clarke.

Marrocos
Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.
Técnico: Mohamed Ouahbi.

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