Escócia x Marrocos: onde assistir ao vivo e horário do jogo de hoje da Copa do Mundo

Copa do Mundo de 2026 tem um recorde de 48 seleções (Montagem IA)
Repórter
Publicado em 19 de junho de 2026 às 07h05.
Escócia e Marrocos se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 19h, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. É o mesmo grupo do Brasil.
A partida será disputada no Gillette Stadium (Boston Stadium), na região de Boston, nos Estados Unidos. O jogo terá transmissão da CazéTV.
A partida reúne seleções que tiveram inícios positivos na competição. A Escócia venceu o Haiti por 1 a 0 na estreia e aparece na liderança do grupo, com três pontos. Já o Marrocos conquistou um empate por 1 a 1 diante do Brasil.
Com esse cenário, o confronto pode ser decisivo:
A Escócia disputa a Copa após 28 anos de ausência, enquanto o Marrocos chega embalado após chegar à semifinal do torneio na Copa de 2022, sendo a primeira seleção africana a conquistar tal feito.
No retrospecto em Copas, há um único encontro entre os países: na edição de 1998, o Marrocos venceu a Escócia por 3 a 0 na fase de grupos.
Escócia
Gunn; Hickey, Hendry, Hanley, Robertson; Gannon-Doak, Ferguson, McTominay, McGinn; Adams, Shankland.
Técnico: Steven Clarke.
Marrocos
Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.
Técnico: Mohamed Ouahbi.