Escalação do São Paulo: veja provável time titular contra o Corinthians na Copa do Brasil hoje

O São Paulo enfrenta o Corinthians nesta terça-feira, 25, às 21h30, no Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela semifinal da Copa do Brasil.

O Tricolor vem de duas vitórias contra o Palmeiras, tanto em casa quanto no Allianz-Parque. No último domingo, o clube goleou o Santos por 4 a 1, mas perdeu o último jogo contra o Cuiabá, por 2 a 1. Como decidirá a semifinal em casa, o tricolor paulista tem chances grandes de garantir uma vaga na final da Copa do Brasil.

Vale lembrar que, se vencer o Corinthians na Neo Química Arena, o São Paulo se livra do tabu de nunca ter ganhado do Timão no estádio desde sua inauguração, em 2014.

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa (Beraldo) e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Luciano e Calleri

Onde assistir ao vivo o jogo Corinthians x São Paulo pela Copa do Brasil hoje

O jogo desta terça-feira, às 21h30 entre Corinthians e São Paulo terá transmissão ao vivo no SporTV, Premiere e Prime Video.

Como assistir ao jogo do Corinthians x São Paulo online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pelo GloboPlay e Amazon Prime Vídeo.

Quando serão os próximos jogos do São Paulo?