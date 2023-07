Escalação do Corinthians: veja provável time titular contra o São Paulo na Copa do Brasil hoje

O Corinthians enfrenta o São Paulo nesta terça-feira, 25, às 21h30, no Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela semifinal da Copa do Brasil.

Hoje é dia de clássico: a semifinal da Copa do Brasil será disputada entre São Paulo e Corinthians. O jogo de ida acontece na casa do Timão, que chega apertado depois de vencer o Atlético-MG, América-MG e Remo nos pênaltis. No último fim de semana, empatou também com o Bahia por 0 a 0, e precisará de muito empenho para abrir vantagem contra o São Paulo.

Provável escalação do Corinthians

Cássio; Bruno Méndez, Gil e Murillo; Fagner, Fausto Vera, Giuliano (Matías Rojas) e Bidu; Renato Augusto; Róger Guedes e Yuri Alberto.

Onde assistir ao vivo o jogo Corinthians x São Paulo pela Copa do Brasil hoje

O jogo desta terça-feira, às 21h30 entre Corinthians e São Paulo terá transmissão ao vivo no SporTV, Premiere e Prime Video.

Como assistir ao jogo do Corinthians x São Paulo online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pelo GloboPlay e Amazon Prime Vídeo.

Quando serão os próximos jogos do Corinthians ?