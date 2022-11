Escalação do Brasil: veja os jogadores que começam a partida contra Suíça

A Seleção Brasileira encara a Suíça nesta segunda-feira, 28, às 13h, no estádio 947, no Catar. A partida é válida pela segunda rodada do grupo G da Copa do Mundo Fifa 2022.

Para a segunda partida da Copa do Catar, o técnico Tite terá dois desfalques importantes. O camisa 10 e referência técnica da equipe, Neymar, e o lateral direito Danilo estão fora por lesão no tornozelo.

O técnico não divulgou a escalação de forma antecipada na coletiva da véspera da partida, mas a tendência é que o volante Fred entre na vaga de Neymar e o zagueiro Eder Militão assuma a lateral no lugar de Danilo. Rodrygo e Daniel Alves correm por fora para iniciar o jogo contra a Suíça. A escalação da Seleção será confirmada 1h antes da partida.

Escalação do Brasil contra Suíça

Provável escalação do Brasil: Alisson, Eder Militão (Daniel Alves), Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Paqueta, Fred (Rodrygo); Vini Jr., Raphinha e Richarlison.

Brasil x Suíça: como assistir ao vivo e de graça

A partida entre Brasil e Suíça será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay e no canal do Casimiro no Youtube. A EXAME acompanha a partida em tempo.

Como assistir o jogo do Brasil ao vivo

