Escalação do Brasil: veja os jogadores que começam a partida contra Camarões

A Seleção Brasileira encara Camarões nesta sexta-feira, 2, às 16h, no estádio Lusail, no Catar. A partida é válida pela terceira rodada do grupo G da Copa do Mundo 2022.

Para a última partida da primeira fase, o técnico Tite deve poupar os principais titulares. O Brasil garantiu a classificação com a vitória sobre a Suíça na segunda feira, 28 de novembro. O jogo de hoje irá definir se a equipe irá avançar em primeiro ou segundo para as oitavas.

Jogadores que não estreiam na Copa terão chance de entrar em campo. É o caso de Gabriel Martinelli, Fabinho, Daniel Alves, Bremer e Ederson. Daniel Alves já foi confirmado como capitão da equipe.

Neymar e Danilo seguem fora por lesão no tornozelo e Alex Sandro também. A comissão técnica espera contar com os jogadores para as oitavas de final.

Escalação do Brasil contra Camarões

Escalação do Brasil: Ederson, Dani Alves, Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Fred e Rodrygo; Antony, Gabriel Jesus e Martinelli.

Brasil x Camarões: como assistir ao vivo e de graça

A partida entre Brasil e Camarões será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay e no canal do Casimiro no Youtube. A EXAME acompanha a partida em tempo.

O jogo entre Brasil x Camarões pode ser assistido na TV aberta na Rede Globo, pela internet no Globoplay e no canal do Casimiro no Youtube, no streaming Fifa+ e na TV por assinatura no SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

