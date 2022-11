Equador x Senegal ao vivo na Copa do Mundo: como assistir e horário

Equador e Senegal se enfrentam neste terça-feira, 29, às 12h, no estádio Khalifa, no Catar. A partida é válida pela terceira rodada do grupo A da Copa do Mundo Fifa 2022.

A promessa de um jogão na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Quem vencer estará nas oitavas de final. Caso a partida termine empatada, o Equador avança.

A seleção sul-americana venceu o Catar na estreia e ficou no empate com a Holanda. Já Senegal perdeu na estreia e depois superou os anfitriões na segunda rodada.

Enner Valencia, artilheiro da competição com 3 gols, é uma das atrações da partida. O jogador é a principal arma do Equador para buscar a classificação. Do lado de Senegal, a equipe quer mostrar a sua força mesmo sem a sua principal estrela, Sadio Mané, cortado antes do Mundial por lesão, e avançar de fase.

As seleções nunca se enfrentaram em Copa do Mundo. Em dois amistosos, o Senegal venceu o Equador nos dois encontros.

Onde assistir ao vivo Equador x Senegal

A partida entre Equador e Senegal, às 12h, será transmitida pelo Globoplay, Youtube no canal CazéTV e no SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo real.

A partida entre Equador e Senegal, às 12h, será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay e no canal do Casimiro no Youtube.

A partida entre Equador e Senegal, pode ser assistido na internet no Globoplay e no canal do Casimiro no Youtube, e na TV por assinatura pelo SporTV.

