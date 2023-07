Entre homens e mulheres, Brasil não vence França em Copas há seis jogos e 65 anos

O Brasil não vence a França em copas do mundo desde o primeiro encontro entre as seleções de futebol desses país, em junho de 1958, na Copa do Mundo da Suécia, em que os canarinhos venceram os franceses por 5 a 2. Desde então, foram seis partidas sem vencer a seleção francesa no tempo regulamentar. A última vitória ficou marcada pela atuação de Pelé, que fez dois gols, quando tinha somente 17 anos. Naquele ano, o Brasil voltou com a primeira taça da Copa do Mundo para casa. De lá para cá, são 65 anos sem ganhar partidas contra a Seleção Frances.

A vitória das francesas sobre o Brasil na partida deste sábado (dia 29) pela Copa do Mundo Feminina por 2 a 1 só reforça essa rivalidade histórica. O embate entre as seleções tem sido cenário de uma ausência de vitórias para o Brasil. Ainda que com seu histórico de sucesso no esporte, quando o assunto é enfrentar a França em uma Copa do Mundo, o desempenho verde e amarelo deixa a desejar.

Linha do tempo dos confrontos entre Brasil e França

Em 1986, nas quartas de final da Copa do Mundo Masculina, no México, as duas equipes se enfrentaram pela segunda vez. A França levou a melhor, vencendo nos pênaltis após um empate por 1 a 1.

Onze anos depois, ocorreu o confronto mais marcante entre as seleções masculinas, na final da Copa do Mundo realizada na França. A equipe francesa derrotou o Brasil por 3 a 0 e conquistou o seu primeiro título mundial.

Na Copa do Mundo de 2006, no confronto pelas quartas de final, o Brasil saiu vitorioso ao vencer a França nos pênaltis, após um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.

A história no cenário feminino é semelhante. O primeiro confronto foi em 2003, nos Estados Unidos, na fase de grupos, onde o jogo terminou empatado em 1 a 1.

O segundo duelo ocorreu na Copa do Mundo de 2019, na França, nas oitavas de final, e, mais uma vez, a seleção francesa prevaleceu, vencendo por 2 a 1.