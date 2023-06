Entenda por que os 2,24m de Wembanyama o tornaram a grande estrela do Draft e encantou a NBA

O San Antonio draftou o pivô francês Victor Wembanyama como primeira escolha do Draft 2023 da NBA. E você já deve ter ouvido falar desse nome e da sua altura. Afinal, o calouro de 19 anos, que já carrega a expectativa de ser um futuro astro do basquete norte-americano, tem 2,24m e já é o jogador mais alto a entrar na liga.

Por que Wembanyama foi para os Spurs?

Devido a campanha ruim feita pela franquia na última temporada. Com isso, esta foi a terceira vez na história que San Antonio liderou as escolhas — as outras foram em 1987 e 1997. Nas ocasiões, foram selecionados os também pivôs David Robinson e Tim Duncan, respectivamente.

O que tem de especial na altura de Wembanyama?

Com 2,24m, Wembanyama está no hall dos jogadores mais altos da história da NBA. Para se ter ideia, ele é maior que o gigante sérvio Nikola Jokic, MVP e campeão das finais da NBA com o Denver Nuggets, em cerca de 13 centímetros. Também é mais alto que Lebron James.

Em relação a jogadores de futebol, até o mais altos parecem baixinhos em comparação ao francês. Cristiano Ronaldo, com 1,87m, tem 37 centímetros a menos de altura do que Wembanyama. Já Messi, que mede apenas 1,70m, teria que ficar em pé em cima de duas bolas de futebol para chegar perto da altura do francês — e ainda ficaria faltando 10 centímetros.

Isso o torna especial?

Sim, mas não só isso. Nem todo jogador extremamente alto se torna um super craque. Mas Wembanyama traz motivos para acreditar que terá sucesso. É natural que jogadores tão grandes como Wemby acabem ocupando posições menos móveis em quadra, ficando geralmente mais fixos no garrafão. O jovem francês desafia essa lógica: nos últimos anos, veio trabalhando os movimentos, dribles e controle de bola, evolução que o tornou um pivô versátil, móvel e totalmente fora do comum.

Não à toa, vem sendo comparado com Kevin Durant e Giannis Antetokounmpo, outros atletas altos e de grande envergadura com habilidade para aproveitar seus tamanhos. "Ninguém nunca viu alguém tão alto. Ainda assim, joga de forma fluida e elegante", elogiou LeBron no ano passado.

Quais as outras características de Wembanyama?

Além da parte técnica em evolução, o francês se destaca por ser um excelente defensor. Consegue tirar vantagem de sua altura para contestar arremessos e dar tocos com muita frequência nos ataques adversários — a assustadora média de 3 por partida mostra isso. A composição física permite também que leve muita vantagem na briga por rebotes (foi líder na França, com 10,4 por partida). Acima de tudo, é a leitura defensiva e de jogo de transição que mais encanta os analistas.

Com seu porte físico, o jogador poderia muito bem adotar um estilo de infiltração forçada no ataque à cesta adversária. Mas Wemby desenvolveu uma bela e eficiente mecânica de arremesso. Enquanto ganha massa muscular nos primeiros anos de NBA, já será uma arma perigosa em média e curta distância: na França, teve bom aproveitamento de 51,6% nos arremessos de dois pontos.

Fora dos Estados Unidos, o basquete europeu é considerado o mercado de elite. Luka Doncic, craque do Dallas Mavericks, moldou seu jogo por lá antes de brilhar na NBA. Wembanyama chega à liga com quase quatro anos como profissional atuando no basquete francês, vindo de temporada como vice-campeão e líder em pontos por jogo (21,4). Dá vários passos à frente na missão de se adaptar à NBA.

De onde Wembanyama surgiu?

Atualmente, o jovem tem se destacado no Metropolitans 92, de Paris, na LNB Pro A — a liga de basquete profissional da França —, mas começou no esporte aos 4 anos, treinado pela mãe, que é ex-jogadora de basquete. Aos 15 anos, estreou na liga profissional e logo foi convocado para as seleções de base. No entanto, seu nome começou a surgir no noticiário em 2021, quando foi destaque no Mundial Sub-19.

Wembanyama levou a França para a final, mas acabou sendo derrotado pelos Estados Unidos. Na decisão, anotou 22 pontos, oito rebotes e oito tocos. Para muitos, deveria ser o MVP do Mundial. Tudo isso sendo três anos mais novo do que muitos de seus adversários. Foi a fagulha que fez a NBA pegar fogo e praticamente todas as franquias enviarem observadores para ver o prodígio.

