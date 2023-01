Entenda por que o Campeonato Mineiro virou caso de justiça

Com a bola rolando na maioria dos campeonatos estaduais do Brasil, Minas Gerais é um caso a parte. Um dos mais tradicionais torneios, cujos clubes Cruzeiro e Atlético MG já desfilaram grandes elencos, virou caso de justiça no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Mas afinal, por que o Mineiro foi suspenso? O Betim, clube do interior de Minas, fez denúncia ao Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG) contra o seu rival Ipatinga. Em setembro do ano passado, Betim alegou que o Ipatinga falsificou assinatura da carteira de trabalho de atletas que disputaram o Módulo II do Campeonato Mineiro e esse fato implicaria em possíveis perda de pontos.

O Ipatinga foi vice campeão do Módulo II, atrás do Democrata de Sete Lagoas. Os dois clubes subiram para a primeira divisão, enquanto o Betim, que ficou um ponto atrás do Ipatinga, não conseguiu avançar.

Nessa segunda-feira, 16, o TJD-MG absolveu o Ipatinga das acusações e de acordo com o site do Globo Esporte, o STJD irá acatar a decisão. O campeonato deve começar no próximo sábado, 21, com mudanças na estrutura.

Esse ano haverão 12 times divididos em três grupos, sendo que as equipes só jogam contra com times de grupos diferentes. Os líderes e o segundo colocado com melhor campanha irão as semifinais.

