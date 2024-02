Entenda por que gol de Endrick contra o Corinthians valeu R$ 13,4 milhões para o Palmeiras

O gol Endrick no clássico contra o Corinthians, marcado aos 44 minutos do primeiro tempo, além de deixar o Palmeiras em vantagem na partida, rendeu ao Verdão uma quantia milionária. Como parte das metas referentes à venda ao Real Madrid, a equipe espanhola precisou desembolsar mais 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 13,4 milhões) nos cofres do clube alviverde.

Isso acontece porque o contrato assinado em dezembro de 2022 prevê que o Palmeiras receba 2,5 milhões de euros em bonificação a cada cinco gols marcados por Endrick no clube. Desde que foi oficializado como novo reforço do Real Madrid, o atacante balançou as redes em 15 oportunidades — ou seja, rendeu 7,5 milhões de euros a mais para o Verdão.

Contudo, esta meta de gols só pode ser atingida até cinco vezes, com o máximo de 25 gols, marcados pelo Palmeiras ou pelo Real Madrid. Ou seja, se sair do Verdão com 20 gols acumulados até o meio do ano, ainda pode bater a meta marcando mais cinco pelo clube espanhol.

O Real Madrid pagou 35 milhões de euros (R$ 198 milhões) fixos pela contratação da grande promessa do futebol brasileiro e tem previstos mais 25 milhões de euros (R$ 141 milhões) em bônus. Endrick já atingiu quatro metas previstas no contrato, o que aumentaram o valor de sua venda em mais 10 milhões de euros.

Além da meta de 2,5 milhões de euros (R$ 13,4 milhões) a cada cinco gols, que já foi atingida três vezes, o Palmeiras também recebeu a bonificação pela convocação de Endrick para a seleção brasileira principal, que aconteceu em novembro do ano passado, na mesma quantia da meta de bolas na rede.