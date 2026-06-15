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Fase de grupos copa 2026

Entenda o gesto considerado supremacista feito por árbitro do VAR na Copa do Mundo

Movimento realizado pelo australiano Shaun Evans antes de Alemanha x Curaçao levou a Fifa a abrir uma investigação durante o Mundial de 2026

Shaun Evans: Árbitro gerou polêmica em partida da Copa do Mundo (Divulgação/FIFA)

Shaun Evans: Árbitro gerou polêmica em partida da Copa do Mundo (Divulgação/FIFA)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 15 de junho de 2026 às 16h56.

A Fifa iniciou uma investigação após um gesto feito por um integrante da equipe de arbitragem de vídeo antes da partida entre Alemanha e Curaçao, válida pela primeira rodada da Copa do Mundo de 2026. O caso ganhou repercussão nas redes sociais e levantou questionamentos sobre um possível significado associado a movimentos extremistas.

O profissional envolvido é o australiano Shaun Evans, escalado para atuar na cabine do VAR durante o confronto. Durante a apresentação oficial da equipe de arbitragem, ele apareceu fazendo um sinal com as mãos que foi interpretado por parte do público como uma referência ao slogan "White Power" ("Poder Branco"), frequentemente associado a grupos supremacistas.

O que significa o gesto?

A controvérsia gira em torno da posição dos dedos utilizada por Evans. Dependendo da interpretação visual, o gesto pode formar as letras "W" e "P", iniciais da expressão em inglês "White Power".

Embora o movimento tenha se popularizado inicialmente na internet como uma brincadeira em fóruns online, ele acabou sendo adotado por grupos extremistas nos Estados Unidos e em outros países. Com o passar dos anos, organizações que monitoram discursos de ódio passaram a registrar o símbolo como potencialmente ligado a ideologias supremacistas.

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Quem é Shaun Evans?

Árbitro profissional desde 2004, Shaun Evans integra o quadro da federação australiana e tem experiência em competições internacionais. Ele também participou da Copa do Mundo de 2022, no Catar, trabalhando em funções relacionadas ao árbitro de vídeo.

Até o momento, não há confirmação de que o gesto tenha sido realizado com intenção política ou ideológica. Ainda assim, a repercussão levou a Fifa a abrir uma análise formal do episódio.

Fifa avalia o caso

A entidade máxima do futebol confirmou que está reunindo informações para esclarecer o ocorrido. O objetivo é determinar o contexto do gesto e verificar se houve qualquer violação dos códigos disciplinares ou de conduta da competição.

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