Endrick vai jogar hoje? Veja a escalação do Brasil para jogo de hoje na Copa do Mundo

Endrick: jogador será suplente contra a Escócia (Divulgação CBF)
Colaboradora
Publicado em 24 de junho de 2026 às 17h56.
O Brasil está escalado para enfrentar a Escócia nesta quarta-feira, 24, às 19h, de Brasília. A seleção brasileira foi definida por Carlo Ancelotti e vai em busca da classificação e liderança do grupo C da Copa do Mundo.
A Seleção precisa de apenas um empate contra a Escócia para garantir a vaga na próxima fase. Para isso, irá com força máxima para o confronto.
Ancelotti afirmou que não iria poupar atletas e cumpriu. Até mesmo Casemiro e Douglas Santos, pendurados por cartão amarelo, seguem dentre os titulares.
Disputando sua primeira Copa do Mundo, Endrick foi suplente em todos os jogos até aqui e, contra a Escócia, não será diferente. O atleta iniciará no banco de reservas e será opção para entrar durante o duelo.
O garoto é pedido constante por parte da torcida e passou a ter minutos com a Amarelinha. Contra o Haiti, entrou e chegou a marcar um gol, mas que foi anulado por impedimento.