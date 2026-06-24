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Fase de grupos copa 2026

Endrick vai jogar hoje? Veja a escalação do Brasil para jogo de hoje na Copa do Mundo

Jogador disputa sua primeira Copa do Mundo e iniciará o jogo contra a Escócia no banco de reservas, sendo opção para Ancelotti na segunda etapa

Endrick: jogador será suplente contra a Escócia (Divulgação CBF)

Endrick: jogador será suplente contra a Escócia (Divulgação CBF)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 24 de junho de 2026 às 17h56.

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O Brasil está escalado para enfrentar a Escócia nesta quarta-feira, 24, às 19h, de Brasília. A seleção brasileira foi definida por Carlo Ancelotti e vai em busca da classificação e liderança do grupo C da Copa do Mundo.

A Seleção precisa de apenas um empate contra a Escócia para garantir a vaga na próxima fase. Para isso, irá com força máxima para o confronto.

Ancelotti afirmou que não iria poupar atletas e cumpriu. Até mesmo Casemiro e Douglas Santos, pendurados por cartão amarelo, seguem dentre os titulares.

Mas afinal, Endrick joga hoje?

Disputando sua primeira Copa do Mundo, Endrick foi suplente em todos os jogos até aqui e, contra a Escócia, não será diferente. O atleta iniciará no banco de reservas e será opção para entrar durante o duelo.

O garoto é pedido constante por parte da torcida e passou a ter minutos com a Amarelinha. Contra o Haiti, entrou e chegou a marcar um gol, mas que foi anulado por impedimento.

 Veja a escalação da seleção brasileira: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.
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