Endrick vai jogar hoje? Veja a escalação do Brasil para jogo de hoje na Copa do Mundo

A Seleção precisa de apenas um empate contra a Escócia para garantir a vaga na próxima fase. Para isso, irá com força máxima para o confronto.

Ancelotti afirmou que não iria poupar atletas e cumpriu. Até mesmo Casemiro e Douglas Santos, pendurados por cartão amarelo, seguem dentre os titulares.

Mas afinal, Endrick joga hoje?

Disputando sua primeira Copa do Mundo, Endrick foi suplente em todos os jogos até aqui e, contra a Escócia, não será diferente. O atleta iniciará no banco de reservas e será opção para entrar durante o duelo.

O garoto é pedido constante por parte da torcida e passou a ter minutos com a Amarelinha. Contra o Haiti, entrou e chegou a marcar um gol, mas que foi anulado por impedimento.