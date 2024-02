Emissora do tênis no Brasil, ESPN cresce 114% nas receitas com publicidade para a modalidade

O tênis está cada vez mais forte dentro da ESPN e do mercado brasileiro. Para esta temporada, com três Grand Slams exclusivos, a emissora acertou com novos parceiros e obteve crescimento no faturamento com a modalidade após apresentar sequências de alta na audiência.

Para a temporada deste ano, 14 marcas estarão envolvidas nas transmissões dos eventos na ESPN. As maiores novidades para 2024 são os novos patrocínadores Engie, Itaú e Superbet, que se juntam à Ademicon, Betano, Mitsubishi e Vivo nas cotas de maior visibilidade. Já a Renault estará presente no Aberto da França 2024, torneio que é patrocinadora oficial. Outra novidade é a presença da marca de cerveja Stella Artois, que pela primeira vez entra nas chamadas ‘cotas TOP de 5’. Há ainda cinco cotas de participação, com envolvimento nos breaks comerciais dos jogos. Nesse caso, a ESPN contará com a presença de Beyond the Club, Careplus, JHSF, Sankhya e You Inc.

Com os novos acordos para a temporada atual do tênis, a ESPN conseguiu um aumento de 114% nas receitas com publicidade para a modalidade, em comparação com o número obtido em 2023.

Grande casa do tênis no Brasil, a ESPN terá direito de transmissão de todos os principais torneios, o que inclui os quatro Grand Slam. Australian Open, exibido em janeiro, Wimbledon e Roland Garros são exclusivos da emissora no Brasil. Somam-se aos torneios os Másters 1000 da ATP e os WTA 1000 ao longo do ano, além de uma série de competições espalhadas na temporada.

O Grupo Disney oferece enorme cobertura dos principais torneios, com a exibição dos principais jogos na ESPN e cobertura completa das quadras por meio do Star+. Além disso, conta com programas jornalísticos para acompanhar as emoções nas arenas, como o Pelas Quadras, que neste ano está completando 10 anos e estreou um novo cenário.

Com a grande cobertura, a ESPN tem somado recordes nos últimos meses. A final do US Open, por exemplo, foi o jogo masculino mais assistido da história da emissora. Perdeu apenas para a histórica semifinal com Bia Haddad em quadra, em Roland Garros, também em 2023.