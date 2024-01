Embiid marca 70 pontos, com direito a 18 assistências, e ajuda os Sixers a venceram os Spurs

Em uma das maiores atuações ofensivas da NBA na temporada, o camaronês Joel Embiid conseguiu nesta segunda-feira 70 pontos e 18 rebotes na vitória do Philadelphia 76ers por 133-123 sobre o San Antonio Spurs, do jovem prodígio Victor Wembanyama, que, no entanto, também brilhou, marcando 33 pontos e pegando 7 rebotes.

Embiid, que caminha para seu segundo prêmio consecutivo de MVP, tornou-se o nono jogador da história a marcar pelo menos 70 pontos em um jogo da NBA. Os últimos a superar essa barreira foram Damian Mitchell e Donovan Mitchell, ambos com 71 pontos em 2023.

O camaronês alcançou o feito com uma estatística de 24-41 em arremessos de quadra e também somou 18 rebotes e 5 assistências. Nenhum jogador dos Sixers jamais alcançou 70 pontos em um jogo e ninguém na história da NBA somou pelo menos 70 pontos, 15 rebotes e 5 assistências.

A melhor marca anterior de Embiid, cestinha da temporada (35 pontos em média), foram os 59 pontos que marcou contra o Jazz em novembro de 2022.

O camaronês alcançou 70 pontos faltando um minuto e 22 segundos para o fim, superando o recorde histórico dos Sixers do lendário Wilt Chamberlain, e foi substituído pelo técnico Nick Nurse para receber aplausos de pé de seus torcedores.