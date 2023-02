Em meio ao caos no PSG, Mbappé pede união e pode voltar já contra o Bayern, diz jornal

O PSG vive momento conturbado às vésperas de um dos jogos mais importantes do ano, o confronto contra o Bayern de Munique pelas oitavas da Champions League, nesta terça-feira. O clube foi eliminado da Copa da França no Olympique de Marselha no meio da semana e viu a crise se instalar definitivamente após derrota por 3 a 1 para o Monaco, pela Ligue 1, neste sábado. Mas pode ter um alento: o atacante Mbappé pode retornar de lesão a tempo da partida.

Segundo o jornal francês "L'Equipe", o camisa 7 vem se recuperando de forma acelerada de uma lesão muscular no tendão da coxa esquerda, que inicialmente o tiraria de campo por três semanas. O diário diz que o jogador ainda está longe de ser liberado para atuar, mas Kylian fez exercícios específicos com parte do elenco do PSG neste domingo.

Além de um reforço técnico, o retorno seria um alento moral e psicológico para a equipe em meio à crise. O mesmo L'Equipe relatou que os brasileiros Marquinhos e Neymar, líderes do elenco, teriam discutido em voz alta com o diretor de futebol Luis Campos no vestiário após o revés deste sábado.

No mesmo dia da partida, que terminou com o zagueiro Kimpembé pedindo crédito à torcida em um megafone, Mbappé foi ao Instagram, em rara aparição, para falar sobre o clube. Em postagem nos stories, já indisponível, o atacante publicou o escudo do PSG com a mensagem "vamos nos manter fortes e unidos. Isso é Paris".

Mabppé tem 25 gols e 6 assistências em 26 jogos na temporada pelo clube francês, sendo 7 gols em 6 jogos pela Champions. Ele (13 gols) e Neymar (12) são os artilheiros da equipe na Ligue 1.