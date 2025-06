Em disputa acirrada, João Fonseca estreia na grama com derrota de virada para top-30 do mundo

Esta foi a nona derrota do brasileiro no ano, contra 12 vitórias. Na segunda rodada de Halle, Cobolli enfrentará enfrenta o vencedor do duelo entre o francês Ugo Humbert —cabeça de chave número 6 do torneio e 20º no ranking da ATP — e o canadense Denis Shapovalov, número 31 do mundo.

O jogo foi disputado do início ao fim, e em nenhum momento algum dos tenistas abriu uma vantagem superior a dois games em todos os três sets. João e Cobolli precisaram suar, mas confirmaram a maioria dos serviços, enquanto uma quebra praticamente virou sinônimo de vitória do set. O italiano soube os momentos de aplicar pressão, principalmente no fim da partida, e encaminhar a vitória por 2 sets a 1, após perder o primeiro set.

"Não é fácil começar o campeonato jogando contra o João, mas acho que fui bem. Joguei uma das minhas melhores partidas nesse piso, não gosto muito da grama. Acho que joguei muito bem, saquei bem e apliquei força na bola. Como eu disse, nunca é fácil jogar com João. Ele é jovem, mas está crescendo e já é um dos melhores do circuito. Estou muito feliz", comentou Cobolli após a partida.

Logo nos dois primeiros games foi possível sentir o equilíbrio e a tensão do duelo. Apesar de bem disputado, os pontos eram curtos, com os tenistas acertando winners dos dois lados. João e Cobboli confirmaram o serviço até o 11º game, quando o brasileiro conseguiu quebrar o saque do italiano e ganhou importante vantagem. Com 6/5 no placar, ele precisou apenas confirmar a o serviço para vencer o primeiro set.

Os 47 minutos passaram rápido e sob muito aplauso da torcida brasileira. Mesmo tendo um aproveitamento menor no primeiro saque (70% contra 74%), os cinco aces fizeram diferença e foram essenciais não só pela pontuação, mas para o brasileiro a se encontrar no jogo e aumentar a confiança.