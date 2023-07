'Em Busca de Uma Estrela': draft de futebol feminino seleciona 32 atletas para grandes times

A noite desta quinta-feira, 20, foi um marco para o projeto "Em Busca de Uma Estrela". Um ano após o início de um sonho ser concretizado, de forma inovadora e pioneira, 120 jovens jogadoras de futebol participaram do draft, com 32 delas sendo selecionadas por olheiros para participarem de grandes times filiados à Federação Paulista de Futebol, além de uma que irá para os Estados Unidos.

Cristiane, atacante do Santos, multicampeã por clubes e pela Seleção Brasileira, é embaixadora do projeto e esteve presente para celebrar o momento especial na vida dessas atletas.

Desde o início, foram oito sessões de peneira, organizadas em diferentes áreas de alta vulnerabilidade social da cidade. Ao todo 120 atletas, entre 13 e 19 anos, foram selecionadas para seguir em frente e tendo acesso nos 9 meses seguintes aos treinamentos com uma equipe técnica de alta performance.

A proposta foi usar o esporte como instrumento de transformação educacional e social e proporcionar a possibilidade de inserção das meninas no mercado esportivo, buscando ser um fator de mudança e trabalhando positivamente para o próximo passo do futebol feminino no Brasil.

Neste primeiro ano foram 32 atletas encaminhadas para times tradicionais, como Santos, Red Bull Bragantino, Centro Olímpico, SKA, Audax, São Caetano e PSG. Uma atleta irá para os Estados Unidos, jogar na Cowley University.

“Ver os principais clubes do futebol feminino acreditando no nosso trabalho e nas meninas, nos enche de orgulho e nos traz ainda mais motivação para seguirmos investindo no desenvolvimento e formação das nossas atletas e perseguirmos sempre a evolução e expansão do projeto”, relatou Camila Estefano, gerente geral do projeto.

“Estou muito feliz de fazer parte de um projeto como esse, vendo as atletas draftadas nas equipes. É um passo muito grande e importante na vida delas. Agora elas terão esse dia a dia mais intenso, de treinamentos, competitividade, que farão diferença, são muito importantes. Estou num projeto que acredita no sonho das meninas, isso me deixa realizada”, vibrou Cristiane.

Projeto “Em Busca de Uma Estrela”

Lançado pelo CADES, Instituto Cidadania Através do Esporte, o “Em Busca de Uma Estrela” conta com o patrocínio de grandes marcas desde o início como Droga Raia, Unilever, Volkswagen Financial Services, APSEN Farmacêutica, Ticket, Consórcio Embracon, Europ Assistance, Pinheiro Neto Advogados, Sabesp, Pernambucanas, Usiminas, Dryko Impermeabilizantes e Evonik.

Chegaram para compor esse time a Ernest Yang, BMG, Prodesp, EMAE e ZAP. Os patrocinadores, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, contam com exposição de marca e ativações durante a realização do projeto, além de receber contrapartidas em mídias sociais do projeto. Todo material para treinamentos é fornecido pela Penalty.

"O 'Em Busca de Uma Estrela' é um projeto inovador e extremamente necessário para o esporte brasileiro. Abraçamos a ideia porque sabemos o quão é importante oportunizar jovens talentos. O futebol feminino está em crescimento e, quando várias pessoas se juntam em prol de um mesmo objetivo, esse processo é fortalecido, trazendo benefícios para a modalidade", pontua Bernardo Caixeta, gerente de marketing e relações esportivas da Penalty, empresa que patrocinou a iniciativa fornecendo coletes, bolas, uniformes, equipamentos e chuteiras para todas as meninas participantes.