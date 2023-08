Eliminatórias Sul-Americanas vão definir seleções para Copa 2026; confira datas

As rodadas de Eliminatórias Sul-Americanas estão marcadas para setembro e devem definir as seleções que vão competir na Copa do Mundo 2026.

A Conmebol divugou as datas dos jogos no início de agosto e decidiu não fazer sorteio e manter a ordem dos confrontos das Eliminatórias para o Mundial de 2022.

A Seleção Brasileira fará sua estreia em casa em uma partida contra a Bolívia, mas o local ainda será definido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Em um comunicado, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, explicou que as cidades onde o Brasil vai jogar serão "uma decisão administrativa" – e que provavelmente serão tomadas antes mesmo de a entidade contratar o treinador da seleção.

1ª rodada das eliminatórias

07/09 - Paraguai x Peru - 19h30

07/09 - Colômbia x Venezuela - 20h

07/09 - Argentina x Equador - 21h

08/09 - Uruguai x Chile - 20h

08/09 - Brasil x Bolivia - 21h45

2ª rodada das eliminatórias

12/9 - Bolívia x Argentina - 17h

12/9 - Equador x Uruguai - 18h

12/9 - Venezuela x Paraguai - 19h

12/9 - Chile x Colômbia - 21h30

12/9 - Peru x Brasil - 23h

Onde assistir ao vivo?

As partidas serão transmitidas na Globo, na SporTV e no canal da CBF no Youtube.