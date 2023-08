Eliminatórias Sul-Americanas: onde assistir ao vivo a convocação da Seleção Brasileira

As Eliminatórias Sul-Americanas estão marcadas para o início de setembro e as rodadas vão definir as seleções que vão competir na Copa do Mundo 2026.

A Conmebol divugou as datas dos jogos no início de agosto e decidiu não fazer sorteio e manter a ordem dos confrontos das Eliminatórias para o Mundial de 2022.

Na competição a Seleção Brasileira vai jogar em casa contra a Bolívia, no entanto o local ainda será definido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A convocação da seleção masculina acontece na tarde desta sexta-feira, 18. É a primeira lista de jogadores escolhidos pelo técnico Fernando Diniz, que permanece no posto até a primeira metade de 2024. Nesse período, o cargo será assumido pelo técnico italiano Carlo Ancelotti.

Onde assistir a convocação da Seleção Brasileira ao vivo?

A primeira convocação feita por Fernando Diniz será transmitida no SporTV e no canal da CBF no Youtube, nesta sexta-feira, 18, às 14h.

Copa do Mundo 2026

Em 2026, o Mundial acontecerá em mais de um local: Canadá, Estados Unidos e México são os três países-sede.

Esta será a primeira vez que uma Copa do Mundo vai ser realizada em três sedes. Até então, com a exceção de Japão e Coreia do Sul em 2002, todas as outras edições foram disputadas em apenas um país.

A competição vai contar também com aumento no número de seleções: serão 48 países. De acordo com a FIFA, essa será a maior disputa de todos os tempos e também a primeira com elevada quantidade de seleções.

Apesar de ter anunciado em 2017 que o torneio seria dividido em 16 grupos com três seleções, a organização ainda não escolheu o formato da competição.