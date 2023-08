Eliminatórias Sul-Americanas: Confira a lista de jogadores convocados para Seleção Brasileira

Nesta sexta-feira, 18, Fernando Diniz fez a sua primeira convocação como técnico interino da Seleção Brasileira de Futebol. Ele anunciou a lista de jogadores que participarão dos dois jogos do Brasil pelas Eliminatórias Sul-Americanas, para a Copa do Mundo 2026.

A divulgação ocorreu durante coletiva de imprensa na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

As partidas do Brasil serão contra Bolívia, no dia 8 de setembro, em Belém, e contra o Peru, no dia 12 de setembro, em Lima.

Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid, para comandar a Seleção na Copa América. O treinador Fernando Diniz, do Fluminense, assinou contrato com a CBF válido até junho de 2024, quando a organização aguarda a chegada de, atualmente no Real Madrid, para comandar a Seleção na Copa América.

A comissão técnica será formada por Eduardo Barros, auxiliar técnico, e por Marcos Seixas e Wagner Bertelli, fisioterapeutas.

Confira a lista dos convocados para a Seleção Brasileira

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Beto (Athlético PR)

Ederson (Manchester City)

Laterais Direitos

Danilo (Juventus)

Vandersoon (Mônaco)

Laterais esquerdos

Caio Henrique (Mônaco)

Renan Lodi (Olympique de Marselha)

Zagueiros

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Roger Ibañez (Al-Ahli)

Marquinhos (PSG)

Nino (Fluminense)

Meio-campistas

Bruno Guimarães (New Castle)

André (Fluminense)

Casemiro (Manchester United)

Joelinton (New Castle)

Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes

Antony (Manchester United)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Matheus Cunha (Wolverhampton)

Neymar Jr (Al-Hilal)

Richarlisson (Tottenham)

Rodrigo (Real Madrid)

Vini Jr (Real Madrid)

Calendário de jogos

1ª rodada das eliminatórias

07/09 - Paraguai x Peru - 19h30

07/09 - Colômbia x Venezuela - 20h

07/09 - Argentina x Equador - 21h

08/09 - Uruguai x Chile - 20h

08/09 - Brasil x Bolivia - 21h45

2ª rodada das eliminatórias

12/9 - Bolívia x Argentina - 17h

12/9 - Equador x Uruguai - 18h

12/9 - Venezuela x Paraguai - 19h

12/9 - Chile x Colômbia - 21h30

12/9 - Peru x Brasil - 23h

Onde assistir ao vivo?

As partidas serão transmitidas na Globo, na SporTV e no canal da CBF no Youtube.