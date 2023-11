Eliminatórias da Euro 2024: Portugal e França mostram força, Itália se complica; veja balanço

O futebol do Velho Continente conheceu ontem a última seleção classificada diretamente à Euro-2024: a Croácia, terceira colocada na Copa do Mundo do Catar, garantiu a vaga ao bater a Armênia por 1 a 0, gol de Budimir, na décima e última rodada das Eliminatórias. Será a sexta participação seguida dos croatas na competição, que esperam ter seu craque Luka Modric numa possível “última dança”.

O volante de de 38 anos não chegou a tomar uma decisão definitiva sobre a aposentadoria da seleção, mas a tendência é que a classificação faça ele permanecer por mais alguns meses para disputar o torneio na Alemanha, entre os dias 14 de junho e 14 de julho. A última vez que ele falou sobre o assunto foi há cinco meses, quando os croatas perderam a final da Nations League para a Espanha.

— Eu já decidi o meu futuro. A escolha está muito clara na minha mente, mas não anunciarei ou direi nada hoje — afirmou o camisa 10, na ocasião.

Ele também foi alvo de um apelo do técnico Zlatko Dalic:

— Precisamos dele. Esta é uma uma geração que ainda não terminou seu trabalho.

Pote 4 pesado

Os croatas ficarão no pote 3 do sorteio dos grupos, que acontece no dia 2 de dezembro, em Hamburgo, na Alemanha. A configuração dos potes, definida ontem, permite pensar em “grupos da morte”. Além dos croatas, camisas pesadas como as de Itália, atual campeã continental, Sérvia e Suíça estão no pote 4 e cruzarão os caminhos de fortíssimas cabeças de chave. Duas delas chamaram atenção pela campanha muito arrasadora nas Eliminatórias: Portugal e França.

Sob nova direção desde a decepção na Copa do Mundo Catar de 2022, os portugueses comandados pelo espanhol Roberto Martínez venceram as dez partidas que fizeram nas Eliminatórias e terminaram com o melhor ataque: 36 gols — à frente dos 29 dos franceses, que aplicaram um incrível 14 a 0 em Gibraltar na penúltima rodada.

A campanha inclui goleadas por 4 a 0 sobre Liechtenstein e 6 a 0 em Luxemburgo, além de duas vitórias (1 a 0 e 3 a 2) sobre a Eslováquia, que terminou na segunda colocação do grupo.

As Eliminatórias também serviram para o renascimento de Cristiano Ronaldo, mesmo aos 38 anos. O gajo, que deixou o último mundial em baixa e era dúvida para o próximo ciclo da equipe, levou para a seleção o bom rendimento que vem tendo no Al-Nassr, na Arábia Saudita, e terminou como vice-artilheiro da competição, com dez gols, atrás apenas de Lukaku, da Bélgica.

— É um exemplo. É difícil explicar como um jogador de 38 anos, que tem mais jogos pela seleção do que qualquer outro jogador no futebol mundial, tem uma fome de um jogador de 18 anos. É uma força contagiante no vestiário. Um jogador que tenta sempre estar na posição correta, que gosta do gol, mas que também gosta muito da disciplina — afirmou Martínez sobre o craque.

Show de Mbappé

Quem também vem com “fome” é a França de Mbappé. Atuais vice-campeões mundiais, os bleus, que empataram ontem em 2 a 2 com a Grécia, em jogo cumprindo tabela, terminaram com a segunda melhor campanha das Eliminatórias. Viram também seu camisa 10 chegar aos 300 gols profissionais com os três que marcou no 14 a 0. Uma marca que nem Messi ou Cristiano Ronaldo haviam alcançado aos 24 anos de idade.

O atacante terminou com nove gols marcados, terceiro artilheiro das Eliminatórias. E segue com planos para representar a França nos Jogos Olímpicos de Paris, que começam apenas 12 dias após a Eurocopa.

— Será um prazer disputar a Olimpíada, mas se meu clube (Paris Saint-Germain) não quiser, vou apoiar a decisão. Não levará tanto tempo para pensar nisso — avisou o atacante.

Além das 21 classificadas, as três últimas vagas serão definidas no ano que vem. Polônia, Estônia, País Gales, Finlândia, Ucrânia, Islândia, Israel, Bósnia e Hezergovina, Geórgia, Luxemburgo, Grécia e Cazaquistão disputarão uma repescagem em três chaves de semifinais e finais.

As semifinais dessa repescagem estão marcadas para 21 de março de 2024, enquanto as decisões acontecem no dia 26. A Uefa ainda sorteia amanhã, em Nyon, na Suíça, a formatação das chaves e os mandos de campo das finais