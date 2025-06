Eliminatórias da Copa do Mundo 2026: Argentina lidera; descubra posição do Brasil na tabela

As Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026 chegam a sua reta final, com a 15ª rodada sendo disputada nesta semana.

Com um total de dez seleções, o torneio utiliza o sistema de pontos corridos (turno e returno), onde seis seleções garantem vaga direta para o Mundial, enquanto a sétima colocada disputará a repescagem intercontinental.

Como estão os times?

A Argentina, que já garantiu sua classificação, segue liderando as eliminatórias com folga. Por outro lado, o Equador pode confirmar sua vaga direta nesta rodada, caso vença o Brasil e haja um empate entre Venezuela e Bolívia.

Entre as seleções mais tradicionais da região, Uruguai, Brasil, Paraguai e Colômbia estão bem posicionados para a classificação direta, mas dependem dos resultados dessa rodada e da próxima para confirmar a presença no torneio.

O Brasil, que atualmente ocupa a quarta colocação, tem a chance de dar um passo decisivo para a Copa, caso vença o Equador.

No entanto, Venezuela, atualmente na zona de repescagem, ainda tem chances de buscar uma vaga direta, desde que consiga bons resultados nos jogos restantes.

Já Bolívia, Peru e Chile enfrentam um cenário mais complicado, precisando de uma recuperação imediata para manter vivas as chances de classificação.

Próximos Jogos (15ª Rodada)

Paraguai x Uruguai: quinta-feira, 5 de junho, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Transmissão pelo SporTV.

quinta-feira, 5 de junho, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Transmissão pelo SporTV. Equador x Brasil: quinta-feira, 5 de junho, às 20h (horário de Brasília). Transmissão pela Globo e SporTV.

quinta-feira, 5 de junho, às 20h (horário de Brasília). Transmissão pela Globo e SporTV. Bolívia x Chile: quinta-feira, 5 de junho, às 22h (horário de Brasília).

quinta-feira, 5 de junho, às 22h (horário de Brasília). Argentina x Colômbia: quinta-feira, 5 de junho, às 22h (horário de Brasília).

quinta-feira, 5 de junho, às 22h (horário de Brasília). Peru x Venezuela: quinta-feira, 5 de junho, às 22h (horário de Brasília).

Pontuação de corte e classificação

Com base em edições anteriores e no novo formato da competição, estima-se que 24 ou 25 pontos serão necessários para garantir a vaga direta para o Mundial.

Veja a tabela das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026: