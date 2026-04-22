Esporte

Elche x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e escalações pela LaLiga

Jogo da 33ª rodada da LaLiga acontece nesta quarta-feira; Elche luta contra o rebaixamento e Atlético tenta se manter no G4

Julian Alvarez, do Atlético de Madrid: jogador deve entrar em campo nesta quarta-feira, 22 (Fran Santiago/Getty Images)

Carolina Ingizza
Repórter

Publicado em 22 de abril de 2026 às 09h01.

Elche e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, 22 de abril, às 14h (horário de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche. A partida é válida pela 33ª rodada da LaLiga.

O Elche chega pressionado na luta contra o rebaixamento. A equipe comandada por Eder Sarabia ocupa a 18ª colocação, com 32 pontos, mas ganhou fôlego após vencer o Valencia por 1 a 0 na última rodada.

Do outro lado, o Atlético de Madrid vive um momento de contrastes. O time de Diego Simeone é o quarto colocado, com 57 pontos, e tenta se recuperar após perder a final da Copa do Rei para a Real Sociedad nos pênaltis. Ao mesmo tempo, chega embalado pela classificação sobre o Barcelona nas quartas de final da Champions League.

Onde assistir a Elche x Atlético de Madrid

A partida terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Prováveis escalações

  • Elche (Técnico: Eder Sarabia)

Matias Dituro; Affengruber, Chust (Sangaré), Bigas (Leo Petrot) e Tete Morente; Diangana (Gonzalo Villar), Aguado (Martim Neto), Febas e German Valera; Rafa Mir e Álvaro Rodríguez (André Silva).

  • Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)

Juan Musso; Molina, Le Normand, Lenglet (Pubill) e Ruggeri; Marcos Llorente, Barrios (Baena), Giuliano Simeone e Lookman; Griezmann e Julián Álvarez.

Acompanhe tudo sobre:FutebolFutebol europeuAgenda de jogos

Mais na Exame

Mercados

Por que a bolsa de valores sobe mesmo com a guerra entre EUA e Irã?

Mundo

Brasil quer oferecer 'terras raras verdes' à Europa, diz presidente da Apex

Pop

Da expulsão à vitória: conheça a trajetória de Ana Paula Renault, vencedora do BBB 26

Um conteúdo Bússola

Bússola & Cia: iniciativa celebra Dia da Terra conservando 32 mil hectares da Amazônia