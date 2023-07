EA Sports FC 24: o que mudou no 'novo Fifa'? Veja todos os detalhes anunciados nesta quinta

O gigante de games Electronic Arts revelou nesta quinta-feira, 13, o primeiro trailer oficial com a nova gameplay do EA Sports FC 24, o "novo Fifa", que chega às lojas no dia 29 de setembro. A apresentação dos detalhes do jogo aconteceu às 13h, em uma transmissão ao vivo nas redes sociais da EA.

Entre as novidades anunciadas está a presença do jogador Erling Haaland, atacante norueguês do Manchester City, como principal estrela. Além dele, outros 30 novos jogadores e jogadoras para a versão Ultimate, incluindo os brasileiros Vinícius Jr., Marta e Pelé — essa versão estará disponível com acesso antecipado a partir do dia 22 de setembro. Na transmissão, a EA Games também confirmou algumas ligas já presentes no "Fifa 23", como La Liga, Premier League, Bundesliga, Libertadores e outras.

Leia também:

O game foi lançado para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One e Xbox Series X/S. Serão, ao todo 19 mil atletas, mais de 700 times e 30 ligas.

Veja o trailer do EA Sports FC 24, o "novo Fifa"

O que mudou no "novo Fifa"?

Na segunda-feira, a Electronic Arts divulgou um pequeno teaser e a capa da versão Ultimate do simulador de futebol. Vini Jr., Haaland e a australiana Sam Kerr foram os destaques de uma foto que contava com mais de 30 jogadores. Além de atletas atuais, o teaser mostrou lendas do futebol como Pelé, Ronaldinho, Andrea Pirlo e outros. A capa da edição padrão do game deve ter apenas Haaland como estrela. Na versão 23, Mbappé foi o destaque.

As maiores novidades vieram para o futebol feminino. Além de contar com as competições na existentes do "Fifa 23", o agora EA Sports FC 24 também terá a Bundesliga e a La Liga, o que permite uma presença mais abrangente de equipes da Woman's Champions League. A versão do Ultimate Team contará com as principais jogadoras do mundo.

Por que o Fifa mudou de nome?

No ano passado, a EA anunciou a mudança no nome do seu jogo de futebol após quase 30 anos. O tradicional simulador para consoles e computadores, lançado pela primeira vez em 1993, não chamará mais Fifa passará a ser conhecido como EA SPORTS FC.

As conversas para mudança de nome do game já aconteciam desde 2021 . Em nota divulgada na época, a empresa afirma que daria início a uma nova era, como mudanças que vão além do nome, e reforçou que a mudança não impactará seus acordos com atletas, ligas, equipes e federações, como com a Conmebol, Serie A italiana, Bundesliga, Premier League, entre outras.

A EA pagava para a Fifa cerca de US$ 100 milhões por ano pelo licenciamento, o que pode explicar a decisão da desenvolvedora. Além do uso do nome, o gigante de games também pode produzir conteúdo de jogos da Copa do Mundo e ser parceiro da Fifa na organização de campeonatos de eSports, como o FIFAe World Cup.

EA Sports seguiu o mesmo caminho de seu principal concorrente no segmento, o eFootball, antigo PES. Além da alteração do nome, o game da Konami alterou seu modelo de venda, que agora oferta o conteúdo básico do jogo gratuitamente, com o acesso cruzado (crossplay) entre todas as plataformas.

Para quais consoles o EA Sports FC 24 será lançado?

O jogo será lançado para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC (Steam, Epic Games Store e EA App) terão versões para o novo simulador da Electronic Arts.