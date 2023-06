Draft NBA 2023: Spurs selecionam Victor Wembanyama na primeira rodada; veja todas as escolhas

O San Antonio Spurs correspondeu às expectativas e selecionou o pivô francês Victor Wembanyama como primeira escolha do Draft 2023 da NBA, nesta quinta-feira, no Barclays Center, em Nova York. Todas as previsões indicavam para o calouro de 19 anos, que já carrega a expectativa de ser um futuro astro do basquete norte-americano. Seus 2,24m, que o faz entrar no hall dos jogadores mais altos da história da liga, é seu principal atributo.

" Isso é algo que eu sonhei a vida toda. Eu sonhava tanto com isso, eu preciso chorar — afirmou Wembanyama, que também foi elogiado pelo técnico do San Antonio Spurs, Gregg Popovich.

" Ele não é novo LeBron, o novo Durant, o novo Tim Duncan. Ele é o primeiro e único Victor Wembanyama. Parabéns a família dele pelo trabalho sensacional que fizeram com ele. Victor já disse que quer passar um tempo com Tim Duncan e David Robinson — afirmou Popovich.

Esta foi a terceira vez na história que o San Antonio Spurs liderou as escolhas — as outras foram em 1987 e 1997. Nas ocasiões, foram selecionados os também pivôs David Robinson e Tim Duncan, respectivamente. Wembanyama é considerado o maior prospecto desde o surgimento do esloveno Luka Doncic, que ingressou na NBA em 2018, e foi elogiado por LeBron James, que o vê como um "talento geracional".

As últimas primeiras escolhas da NBA:

2023 : Victor Wembanyama — San Antonio Spurs

: Victor Wembanyama — San Antonio Spurs 2022: Paolo Banchero — Orlando Magic

Paolo Banchero — Orlando Magic 2021: Cade Cunningham —Detroit Pistons

Cade Cunningham —Detroit Pistons 2019: Anthony Edwards — Minnesota Timberwolves

Anthony Edwards — Minnesota Timberwolves 2018: Zion Williamson — New Orleans Pelicans

Zion Williamson — New Orleans Pelicans 2017: DeAndre Ayton — Phoenix Suns

DeAndre Ayton — Phoenix Suns 2016: Markelle Fultz — Philadelphia 76ers

Markelle Fultz — Philadelphia 76ers 2015: Ben Simmons — Philadelphia 76ers

Segunda franquia a efetuar a escolha, o Charlotte Hornets selecionou o ala Brandon Miller, de 20 anos, que tem 2,06m e se destacou no basquete universitário pelas capacidades atléticas, versatilidade e arremessos. Em seu primeiro ano atuando pela Universidade do Alabama, venceu vários prêmios de calouro do ano.

Em seguida, o Portland Trail Blazers apostou no promissor Scoot Henderson. Também aos 19 anos, é um armador considerado atlético, rápido, habilidoso e com forte capacidade de arremesso. É uma joia que nem sequer foi ao basquete universitário. Se este não fosse o draft de Wembanyama, certamente seria o mais falado.

Confira a ordem de escolhas do Draft da NBA: