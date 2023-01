Djokovic vence Tsitsipas, conquista o Australian Open e se torna o número 1 do mundo

O sérvio Novak Djokovic venceu o grego Stefanos Tsitsipas por 3 sets a 0, parciais 6/3, 7/6 e 7/6, e conquistou o Australian Open pela décima vez em sua carreira. Além do título, o atual número 5 do tênis, Djoko assume a liderança do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), que pertencia ao espanhol Carlos Alcaraz.

Novak Djokovic chegou ao seu 22° título de Grand Slam e se igualou ao sérvio a Rafael Nadal neste recorde de taças. Atrás deles, ficou Roger Federer com 20 conquistas. O sérvio é o maior campeão da história do Australian Open e não perdeu nenhuma das dez finais que já disputou em Melbourne.

Tsisipas, de 24 anos, fez uma grande competição e uma ótima final, mas não conseguiu ameaçar a superioridade de Novak Djokovic em momento algum na partida, que durou 2h55, na Rod Laver Arena. No primeiro set, o sérvio, que sobrava em quadra, controlou o ritmo de jogo e fechou em 6 a 3 com tranquilidade.

No segundo set, o grego equilibrou a decisão e levou a parcial ao tie break. Porém, Tsitsipas cometeu mais erros, e Djokovic consolidou a vantagem de 2 sets a 0.

O mesmo aconteceu no terceiro e decisivo set. Contudo, o tenista grego quebrou pela primeira vez o serviço do sérvio, mas entregou seu saque logo em seguida para o rival empatar a parcial, voltar a ser superior e concluir seu 22º título de Grand Slam.

A conquista aconteceu um ano depois da polêmica ida de Djokovic ao Australian Open de 2022. O sérvio foi barrado no aeroporto por não ter se vacinado contra a Covid-19 e ficou detido pelo controle de imigração enquanto aguardava uma decisão judicial sobre a entrada no país. Ele teve o visto cancelado e foi deportado pelo governo australiano dez dias após o desembarque.