Djokovic vence Roland Garros e se torna o maior ganhador de Grand Slams da história

Um domingo cheio de emoções para Novak Djokovic. O sérvio venceu Casper Ruud, conquistou seu terceiro título de Roland Garros, se isolou como o maior vencedor da História de Grand Slams, faturou mais de 2 milhões de euros em premiação e, além disso tudo, voltou a ser o número 1 do mundo no tênis.

Ao todo, Djokovic conquistou 94 títulos, incluindo 23 Grand Slams e seis ATP World Tour Finals. O sérvio, agora, tem 21 vitórias consecutivas no Grand Slams desde a derrota para Nadal em Roland Garros no ano passado. O recorde da Era Aberta é dele mesmo com 30 vitórias consecutivas entre 2015 e 2016.

Esta foi a terceira final de Grand Slam de Novak Djokovic desde que completou 35 anos. Na Era Aberta, apenas Ken Rosewall (seis) e Roger Federer (quatro) fizeram mais finais após atingirem 35 anos. Inclusive, neste Roland Garros, o sérvio foi um adversário a ser batido. No total, Nole venceu sete jogos, incluindo o confronto contra o ex-número 1 do mundo Carlos Alcaraz, e perdeu apenas dois sets em 23 disputados.

Repercussão internacional

O título de Roland Garros e o recorde batido por Novak Djokovic, que conquistou graças a uma vitória sobre o norueguês Casper Ruud, virou assunto em todo o mundo do esporte. Na Sérvia, terra natal do tenista, os jornais destacam a sua qualidade e o exaltam no mundo do tênis. O portal Blic, da Sérvia, afirmou que Nole é o melhor tenista que já pisou na terra.

Da mesma forma, o jornal Kurir, também da Sérvia, reinterou que o mundo se curva ao melhor jogador de tênis de todos os tempos após a conquista de Roland Garros. Título este que deu ao sérvio o recorde isolado de maior campeão de Grand Slams da História.

No entanto, não foi só na Sérvia que o título rendeu elogios. Na França, os dois principais jornais esportivos, L'Équipe e Le Parisien fizeram questão de exaltar Djokovic em suas manchetes. O primeiro chamou Nole de "O Especial", enquanto o segundo afirmou que ele entrou no quadro das lendas do tênis.

Nadal parabeniza Djokovic

O tenista espanhol Rafael Nadal parabenizou Novak Djokovic pela sua vitória em Roland Garros, neste domingo. O sérvio derrotou Casper Ruud e conquistou seu terceiro título no torneio, isolando-se como como o maior vencedor da História de Grand Slams.

"Parabéns por esta incrível conquista. 23 é um número que poucos anos atrás era impossível de se pensar, e você conseguiu! Divirta-se com sua família e equipe", escreveu Nadal nas redes sociais.

Veja ranking de tenistas com mais títulos de Grand Slam

Novak Djokovic – 23 Rafael Nadal – 22 Roger Federer – 20 Pete Sampras – 14 Roy Emerson – 12 Rod Laver – 11 Björn Borg – 11 Bill Tilden – 10

