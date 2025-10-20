Disputa pelo Brasileirão esquenta: Flamengo encosta no Palmeiras e acirra briga pelo título

A vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 3 a 2, no Maracanã, igualou os dois clubes na liderança do Campeonato Brasileiro com 61 pontos cada.

A diferença entre eles agora está no número de vitórias: o time paulista tem 19, contra 18 dos cariocas, o que mantém o Alviverde na ponta.

Com o resultado, a equipe rubro-negra viu suas chances de título aumentarem de 27,17% para 39,45%. O Palmeiras, por outro lado, teve queda de quase 13 pontos, de 71,06% para 58,14%, segundo dados do Gato Mestre divulgados pelo Globo Esporte.

A briga pelo troféu ficou praticamente restrita aos dois times, já que o Cruzeiro, atualmente com cinco pontos a menos e um jogo a mais, tem apenas 2,35% de probabilidade de conquistar o campeonato. As demais equipes somadas não chegam a 0,1%.

Rodada movimenta cenários com nove jogos restantes

Palmeiras e Flamengo agora voltam suas atenções para a semifinal da Libertadores no meio da semana, mas terão compromissos importantes na sequência do Brasileirão. O clube carioca visita o Fortaleza, que está na zona de rebaixamento e vem de duas derrotas. Já os paulistas enfrentam o Cruzeiro em casa, confronto que pode definir o futuro da equipe mineira na corrida pelo título.

As projeções foram feitas com base em modelos estatísticos que simulam cada partida restante do campeonato. Segundo o Globo Esporte, os cálculos consideram o histórico ofensivo e defensivo de cada time, além de dados como local dos jogos, desempenho dos adversários e a métrica de expectativa de gols (xG).

Para cada confronto ainda não realizado, são feitas 10 mil simulações, o que permite estimar a posição final provável de cada equipe. Os dados são atualizados a cada rodada e ajudam a entender como pequenas variações de desempenho podem alterar o rumo do campeonato.