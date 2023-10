Diogo Moreira: conheça o paulista que quebrou jejum de 18 anos do país no Mundial de Motovelocidade

Na madrugada deste domingo, 15, o piloto brasileiro Diogo Moreira (MTHelmets-MSi) venceu a etapa de Mandalika (Indonésia) da Moto3, terceira categoria do Mundial de Motovelocidade. Esta foi sua primeira vitória na carreira em GPs e, de quebra, também significou o fim de um tabu que durava quase duas décadas para o esporte no Brasil.

A última vitória de um piloto do país em qualquer categoria do Mundial de Moto havia sido em abril de 2005, quando Alexandre Barros triunfou na etapa de Estoril (Portugal) da MotoGP, a categoria principal. Barros tem um currículo de mais de 250 corridas na MotoGP. Naquele dia, o italiano Valentino Rossi ficou na segunda colocação.

"Estou muito feliz. Finalmente, consegui a primeira vitória. Agradecer a toda a equipe e à minha família. Se continuarmos, assim teremos mais vitórias", declarou Moreira, após a vitória.

Promessa da motovelocidade brasileira, Diogo tem apenas 19 anos e não teve uma vitória fácil. A etapa foi disputada até a última reta, com o colombiano David Alonso (GASGAS Aspar Team) e o espanhol David Muñoz (BOE Motorsports), segundo e terceiro colocados, respectivamente, chegando um décimo depois.

Trajetória na motovelocidade

Nascido em São Paulo (SP), em abril de 2004, ele iniciou sua carreira em 2018. Na atual temporada, seu terceiro lugar no GP de Portugal já havia encerrado outro jejum: 15 anos que um piloto brasileiro não subia ao pódio em qualquer categoria do Mundial. Já no GP da Argentina, foi segundo colocado.

O pai de Diogo é um ex-piloto de motocross e incentivou sua carreira na motovelocidade. Antes de mudar para a Espanha, ainda criança, tinha conquistado um título brasileiro de Motocross nas 50 cilindradas.

Curiosamente, na Europa, Alex Barros o convidou para entrar em um projeto de formação de talentos. Portanto, ele tem participação direta no resultado alcançado hoje. A ascensão de Diogo nas categorias europeias foi notável. Em 2021, após participar da Red Bull Rookies Cup, recebeu o convite da MTHelmets-MSi para correr na Moto3.

A temporada de 2023 é sua segunda na categoria. No ano passado, terminou como oitavo colocado geral, ficou entre os dez primeiros em mais da metade das etapas, e ainda conseguiu uma pole position em Silverstone (Inglaterra).

Após a vitória de hoje, Diogo Moreira é o sétimo colocado desta temporada do Mundial, com 128 pontos. O líder é o espanhol Jaume Masia (Honda), com 209 pontos — ele foi apenas o sexto na Indonésia. A próxima etapa da Moto3 acontecerá na Austrália, no domingo que vem.

Diogo é o único brasileiro do grid e alimenta as esperanças para que o país volte a ter um representante na categoria mais alta da motovelocidade. Barros foi o último a conseguir, tendo deixado as pistas em 2007.