Diogo Jota: pneu estourado causou acidente que matou atacante do Liverpool e irmão na Espanha

O trágico acidente que tirou a vida do atacante português Diogo Jota e de seu irmão, André Felipe, jogador do Penafiel, foi causado pelo estouro de um pneu durante uma ultrapassagem, enquanto trafegavam pela rodovia A-52, em Zamora, no noroeste da Espanha. O veículo saiu da pista e pegou fogo imediatamente, resultando na morte dos dois irmãos no local.

De acordo com a Guarda Civil espanhola, o incidente ocorreu na madrugada de quinta-feira, 3, quando o carro onde Diogo Jota, de 28 anos, e André Felipe, de 26, estavam viajando, perdeu o controle após um dos pneus estourar. "A investigação aponta para um acidente de trânsito devido ao estouro de um pneu durante uma ultrapassagem. Como consequência do acidente, o carro se incendiou, e ambos os ocupantes morreram", informou a Guarda Civil em comunicado oficial.

A notícia da morte de Diogo Jota e seu irmão causou grande consternação no mundo do futebol, especialmente devido aos recentes sucessos do jogador do Liverpool, que havia conquistado recentemente o título da Liga das Nações Europeias com a seleção de Portugal. O Liverpool FC e a Federação Portuguesa de Futebol expressaram suas condolências.

A Federação Portuguesa de Futebol também declarou que fará o possível para honrar o legado dos dois atletas, referindo-se a eles como "campeões" e enfatizando a perda para o esporte.