Diogo Jota: jogador da seleção de Portugal e do Liverpool morto aos 28 anos havia se casado em junho

O jogador da seleção de Portugal e do Liverpool Diogo Jota, que morreu nesta quinta-feira, 3, num acidente de trânsito em Espanha, havia se casado há menos de um mês com sua companheira de longa data, Rute Cardoso. O casal, que tem três filhos pequenos, compartilhou nas redes sociais imagens da cerimônia religiosa na cidade do Porto.

"Um dia que nunca esqueceremos", escreveram Jota e Rute numa postagem. Em outra publicação, ressaltaram a data do enlace: 22 de junho. Rute disse ter realizado um sonho, e Jota respondeu: "O sortudo sou eu".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diogo Jota (@diogoj_18)

Diogo Jota morreu depois de sofrer um acidente de trânsito na Espanha. O atacante viajava com o irmão pela província de Zamora quando o carro em que estava saiu da estrada, bateu e pegou fogo. As informações foram confirmadas pela jornal Marca e por outros veículos da imprensa europeia.

Segundo o Marca, Diogo Jota e seu irmão, identificado como André, de 26 anos, sofreram o acidente quando passavam pelo quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria. Informações preliminares apontam que os dois estavam numa Lamborghini e que um dos pneus teria furado durante uma ultrapassagem. O motorista teria, então, perdido o controle da direção.

A Federação Portuguesa de Futebol afirmou, em nota, que André também não resistiu aos ferimentos.

"Perdemos dois campeões. A partida de Diogo e André Silva representa perdas irreparáveis ​​para o futebol português e tudo faremos para, diariamente, honrar o seu legado", destacou Pedro Proença, presidente da federação.

Jota se profissionalizou no futebol no Paços de Ferreira. Atuou pelo Porto, também de Portugal, e pelo pelo Wolverhampton, do Reino Unido, antes de assinar em 2020 com o Liverpool, equipe no qual vivia o auge da carreira. Ele conquistou os troféus da Premier League e da Copa da Inglaterra, além de duas Copas da Liga.

No mês passado, ao lado de companheiros como Cristiano Ronaldo, o atacante conquistou a Liga das Nações com Portugal, numa vitória nos pênaltis contra a Espanha.