Diogo Jota: Cristiano Ronaldo, Liverpool e UEFA reagem à morte do atacante de 28 anos

O Liverpool FC afirmou que está "profundamente abalado" pela morte de Diogo Jota e seu irmão André, ocorrida após um trágico acidente de carro na Espanha nesta quinta-feira. O clube descreveu a perda como uma "tragédia irreparável".

Em comunicado, o Liverpool informou que foi notificado da morte de Diogo Jota, de 28 anos, após o veículo em que ele e seu irmão estavam sofrer um acidente durante a madrugada. "Com grande pesar, confirmamos a morte de Diogo e André", disse o clube.

O Liverpool solicitou que a privacidade da família, amigos, companheiros de equipe e funcionários do clube fosse respeitada enquanto todos tentam lidar com essa dor imensurável. A equipe também se comprometeu a oferecer todo o apoio necessário a todos os envolvidos nesse momento difícil.

Cristiano Ronaldo expressa pesar pela morte de Diogo Jota: 'Não faz sentido'

Cristiano Ronaldo se mostrou profundamente abalado com a morte de seu colega de seleção Diogo Jota, dizendo que a tragédia "não faz sentido". O astro português enviou suas condolências à família de Jota, que faleceu em um acidente de carro na Espanha junto com seu irmão André.

"Acabamos de estar juntos na seleção, você acabou de se casar. Envio minhas condolências e toda a força do mundo à sua família, à sua esposa e aos seus filhos", disse Ronaldo em uma mensagem postada em sua conta no X (antigo Twitter).

Ronaldo e Jota jogaram juntos pela Seleção Portuguesa desde que Jota fez sua estreia internacional em 2019.

Futebol mundial reage

O futebol mundial segue em choque com a trágica morte de Diogo Jota e seu irmão André, vítima de um acidente de carro na Espanha. Vários ícones do esporte, incluindo ex-jogadores da seleção da Inglaterra e clubes de destaque, expressaram sua tristeza e solidariedade à família de Jota e André.

Pelo X, o ex-astro da seleção inglesa Rio Ferdinand compartilhou sua dor, dizendo: "De cortar o coração 💔 Meus pensamentos e orações estão com Diogo Jota, André Silva, sua família e amigos!" Gary Neville também prestou sua homenagem, escrevendo: "Esta é uma notícia de cortar o coração sobre Diogo Jota e seu irmão. Todo o meu amor e os melhores votos à família."

O FC Porto, clube onde Jota começou sua carreira, também se uniu ao luto, compartilhando uma foto de Jota e André dos tempos em que jogaram pelo time, e manifestou sua tristeza pela perda. A Federação Portuguesa de Futebol, em nota oficial, também expressou seu pesar. "A Federação Portuguesa de Futebol e todo o futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e André Silva. Perdemos dois campeões", afirmou Pedro Proença, presidente da federação, que pediu à Uefa um minuto de silêncio antes da partida de Portugal contra a Espanha no Campeonato Europeu de Futebol Feminino.

O acidente ocorreu na rodovia A-52, na região de Sanabria, quando o carro de Jota e André sofreu um acidente após o estouro de um pneu. Ambos não resistiram aos ferimentos. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, lembrou a personalidade e talento de Jota, que era “uma pessoa extraordinária, respeitado por todos os companheiros e adversários, alguém com uma alegria contagiante”.

Quem era Diogo Jota?

Diogo Jota, que se profissionalizou no Paços de Ferreira, passou pelo Porto e pelo Wolverhampton antes de brilhar no Liverpool, onde conquistou importantes títulos como a Premier League, a Copa da Inglaterra e duas Copas da Liga. Recentemente, ao lado de Cristiano Ronaldo e outros companheiros, conquistou a Liga das Nações com Portugal, em uma emocionante final contra a Espanha. Jota também deixou um legado como um grande atleta e ser humano, com 182 jogos pelo Liverpool e 49 pela seleção portuguesa.

Jota e sua esposa, Rute Cardoso, haviam se casado em junho de 2025. O casal compartilhou nas redes sociais imagens da cerimônia e da festa, com Jota descrevendo o dia como "um dia que nunca esqueceremos". O jogador era pai de três filhos, e sua partida deixa uma lacuna irreparável tanto no futebol quanto na vida de seus familiares e amigos.