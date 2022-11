Dinamarca x Tunísia: onde assistir e qual horário do jogo da Copa do Mundo hoje

Dinamarca x Tunísia se enfrentam nesta terça-feira, 22, às 10h, no estádio cidade da educação, no Catar. A partida é válida pela primeira rodada do grupo D da Copa do Mundo Fifa 2022.

A Dinamarca chega na Copa do Mundo após ótima campanha nas eliminatórias europeias e na Liga das Nações, onde venceu a França duas vezes. No ano, foram oito jogos, com cinco vitórias e três derrotas.

Goleada pelo Brasil em amistoso nesse ano, a Tunísia inicia sua caminha na Copa para conseguir classificação histórica. A equipe disputou 14 partidas em 2022, com oito vitórias, dois empates e 4 derrotas.

Na história, as seleções se enfrentaram apenas uma vez. A Dinamarca venceu o amistoso em 2002 por 2 a 1.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Dinamarca x Tunísia

A partida entre Dinamarca x Tunísia , às 10h, será transmitida pela TV Globo, Globoplay e SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

Onde assistir online e de graça Dinamarca x Tunísia

A partida entre Dinamarca x Tunísia será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay. A EXAME acompanha a partida em tempo.

Como assistir ao vivo o jogo Dinamarca x Tunísia

O jogo entre Dinamarca x Tunísia pode ser assistir na TV aberta na Rede Globo, pela internet no Globoplay e na TV por assinatura no SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

