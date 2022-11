Derrota da Argentina e goleada da França: veja os memes que viralizaram hoje na Copa do Mundo

No terceiro dia de jogos da Copa do Mundo no Catar, o placar dos jogos se mostrou surpreendente: algumas das vitórias dadas como "garantidas" não foram como o esperado. A Argentina viveu sua primeira derrota na estreia do campeonato, algo que não acontecia nos últimos 32 anos, perdendo de 2 a 1 para Arábia Saudita.

Dinamarca e Tunísia encerraram a partida no zero a zero, assim como México e Polônia. No fim do dia, a França venceu por 4 a 1 da Austrália. E, diante desses resultados, a internet seguiu com uma imensa produção de "memes" imperdíveis.

A redação da EXAME separou alguns dos mais engraçados, confira:

Depois do jogo de hoje, parece que o Messi perdeu o lugar na propaganda pro Saleh! 😮 Que pena dos nossos 'hermanos'... 😂 pic.twitter.com/XmjVg0LgSK — GOAL Brasil (@GoalBR) November 22, 2022

Como a Austrália tá jogando // como a frança tá vendo pic.twitter.com/jSnIkbloQS — Futebol (@AlgoFut) November 22, 2022

eu tô assim assistindo a frança metendo 4x1 na austrália, e o medo fica como pic.twitter.com/HECzmJbmYU — victoria🔮 (@partyinthll) November 22, 2022

Que espetacular o vídeo dessas crianças mexicanas reunidas numa escola vendo o Ochoa pegar o pênalti do Lewa. Copa é Copa, não tem jeito. pic.twitter.com/S84y1yr76n — Guilherme Sacco (@guilhermesacco) November 22, 2022

O camisa 21 da França tá fingindo lesão ali porque o corte que ele tomou foi vergonhoso — DISTRIBUIDOR e GERADOR DE MEMES (@matheuslaneri) November 22, 2022

TA MALUCO COPA É BOM DEMAIS EU NUNCA ESTIVE TAO SORRIDENTE NUMA TERÇA FEIRA OITO DA MANHÃ EM NEM UM DIA DESSE ANO — vittor ‏عبدالخالق 🇧🇷🇸🇦 (@vittorocriador) November 22, 2022

"Você não pode torcer contra a Argentina, é a última copa do Messi tem que torcer pra ele" Eu as 7 da manhã: pic.twitter.com/jGCaCDcn6K — SCCP Memes (@sccpmenes) November 22, 2022

*o ano todo falando que não ia ligar pra copa do mundo* eu hoje: pic.twitter.com/IqJ0iethjM — isa¹⁴ (@4evercrf__) November 20, 2022

🚨URGENTE: Argentina acaba de sofrer alteração na sua bandeira. pic.twitter.com/1zfGBB1EdP — CHOQUEI (@choquei) November 22, 2022

A gente zoando a Argentina como se o Brasil não jogasse quinta feira pic.twitter.com/PBBrrcsLfC — Cerejinha 🍒 (@ruivexxxxx) November 22, 2022

