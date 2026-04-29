Deportivo Riestra x Montevideo City Torque: onde assistir ao vivo e horário

O Deportivo Riestra recebe o Montevideo City Torque nesta quarta-feira, às 21h, no horário de Brasília, pela terceira rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana 2026. É o mesmo grupo do Grêmio. A partida será disputada no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, na Argentina.

Situação do Grupo F da Copa Sul-Americana

O duelo é decisivo para as pretensões das duas equipes em um grupo que também conta com Grêmio e Palestino. O Montevideo City Torque chega embalado, ocupando a liderança da chave com seis pontos em dois jogos. A equipe uruguaia venceu as duas partidas disputadas até aqui, incluindo um triunfo sobre o Grêmio na estreia, e busca manter os 100% de aproveitamento para se isolar na primeira colocação e encaminhar a classificação direta às oitavas de final.

Do outro lado, o Deportivo Riestra vive um momento mais delicado. Em sua estreia histórica em competições continentais, o clube argentino soma apenas um ponto, conquistado no empate sem gols com o Palestino, e ocupa a terceira posição do Grupo F. Atuando como mandante no estádio do San Lorenzo, já que seu próprio estádio não atende à capacidade mínima exigida pela Conmebol, o Riestra entra em campo pressionado pela necessidade de vitória. A sequência negativa no campeonato nacional aumenta a importância de um bom resultado na Sul-Americana.

Onde assistir a Deportivo Riestra x Montevideo City Torque

A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo serviço de streaming Disney+.