Deportivo Riestra x Grêmio: horário, onde assistir e cenário do jogo

Deportivo Riestra e Grêmio se enfrentam nesta terça-feira, 5, às 19h (de Brasília), no Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires, pela 4ª rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana.

Confronto direto pode mexer na parte de cima do grupo

Com quatro pontos cada após três rodadas, Deportivo Riestra e Grêmio fazem um duelo direto na briga pelas primeiras posições do Grupo F. As duas equipes aparecem logo atrás do líder Montevideo City Torque, que soma seis pontos.

O time argentino chega embalado após vencer o Montevideo City Torque na rodada anterior, resultado que garantiu seus primeiros três pontos na competição. Já o Grêmio busca recuperação fora de casa, ainda em busca de sua primeira vitória como visitante na temporada.

Grêmio tenta repetir resultado do primeiro turno

No primeiro encontro entre as equipes, o Grêmio venceu por 1 a 0, em Porto Alegre, mesmo atuando com um jogador a menos durante todo o segundo tempo. Agora, o cenário é diferente, com o Riestra jogando em casa e vivendo melhor momento recente na competição continental.

A equipe brasileira vem de empate sem gols com o Athletico-PR no Campeonato Brasileiro e tenta melhorar seu desempenho longe de seus domínios, que tem sido um desafio ao longo de 2026.

Onde assistir Deportivo Riestra x Grêmio ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo pelo Paramount+.

Que horas é o jogo Deportivo Riestra x Grêmio hoje?

O confronto acontece às 19h (de Brasília).