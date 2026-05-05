Deportivo Riestra x Grêmio: horário, onde assistir e cenário do jogo

QUITO, ECUADOR - FEBRUARY 22: Detail of the Libertadores trophy prior to the Recopa Sudamericana 2024 first leg match between Liga de Quito and Fluminense at Estadio Rodrigo Paz Delgado on February 22, 2024 in Quito, Ecuador. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images) (Franklin Jacome/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 5 de maio de 2026 às 05h00.
Deportivo Riestra e Grêmio se enfrentam nesta terça-feira, 5, às 19h (de Brasília), no Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires, pela 4ª rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana.
Com quatro pontos cada após três rodadas, Deportivo Riestra e Grêmio fazem um duelo direto na briga pelas primeiras posições do Grupo F. As duas equipes aparecem logo atrás do líder Montevideo City Torque, que soma seis pontos.
O time argentino chega embalado após vencer o Montevideo City Torque na rodada anterior, resultado que garantiu seus primeiros três pontos na competição. Já o Grêmio busca recuperação fora de casa, ainda em busca de sua primeira vitória como visitante na temporada.
No primeiro encontro entre as equipes, o Grêmio venceu por 1 a 0, em Porto Alegre, mesmo atuando com um jogador a menos durante todo o segundo tempo. Agora, o cenário é diferente, com o Riestra jogando em casa e vivendo melhor momento recente na competição continental.
A equipe brasileira vem de empate sem gols com o Athletico-PR no Campeonato Brasileiro e tenta melhorar seu desempenho longe de seus domínios, que tem sido um desafio ao longo de 2026.
A partida terá transmissão ao vivo pelo Paramount+.
O confronto acontece às 19h (de Brasília).