Esporte

Deportivo La Guaira x Fluminense: horário, onde assistir e prováveis escalações

Clubes se enfrentam pela primeira rodada da Libertadores nesta terça-feira (7); Independiente Rivadávia x Bolívar fazem o outro jogo da chave

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 7 de abril de 2026 às 11h55.

Deportivo La Guaira x Fluminense se enfrentam nesta terça-feira, 7, às 19h, no Estádio Olímpico de la UCV, na Venezuela. A partida é válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Como chega o La Guaira para o confronto

Sob o comando de Hector Bidoglio, o Deportivo La Guaira é o segundo do campeonato venezuelano.

O clube tem como destaque José Alí Meza, artilheiro da última temporada com 12 gols. Além dele, Fabián Londoño, contratação recente do clube, é a esperança de gols para o time.

Como chega o Fluminense para o confronto

Já o Fluminense, campeão em 2023, terá a volta de Agustín Canobbio, desfalque nos últimos jogos do Brasileirão, e pode ser opção no banco de reservas. Facundo Bernal e Nonato serão baixas no clube por questões físicas.

Onde assistir a Deportivo La Guaira x Fluminense

O duelo entre Deportivo La Guaira e Fluminense será transmitido de forma exclusiva pela Paramount+ A partida está marcada para as 19h desta terça-feira.

Prováveis escalações

Deportivo La Guaira (Técnico: Hector Bidoglio)

Varela; Pena, Rivero, Gianoli e Gutiérrez; Correa, Perdomo e Cáceres; Ali Meza, Londoño e Paredes.

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e John Kennedy.

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