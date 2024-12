Depois de oito anos, Globo fecha acordo e vai transmitir a Copa do Nordeste

Depois de oito anos, a Globo fechou com a Copa do Nordeste e vai transmitir a competição a partir de 2025, com os jogos sendo exibidos pelo Premiere, canal de pay-per-view da emissora. SBT e ESPN, que ainda possuem contratos com a liga, também continuarão exibindo a competição.

Para gestores e patrocinadores envolvidos com o futebol nordestino, a volta da Globo é uma clara demonstração de valorização e crescimento da região. Vale lembrar que, em 2025, o Nordeste terá recorde de times participantes na Série A: Fortaleza, Bahia, Vitória, Ceará e Sport.

"A Globo é um player sempre muito bem vindo ao futebol. Tem uma história com a Copa do Nordeste de outras edições, e em 2025, com cinco clubes representados na Série A, vai se tornar um produto de ainda mais interesse ao público e patrocinadores", afirma Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.

"A Copa do Nordeste é um dos torneios mais importantes da nossa região, agora abrilhantado com a presença de cinco clubes na Série A. Isso é engrandecedor, sem contar o fato positivo de presenciar essa pluralidade que estamos vendo nas transmissões esportivas, e isso é reflexo das negociações que vem acontecendo por meio dos blocos das ligas e de um investimento cada vez maior das emissoras, sejam elas abertas, fechadas ou pelo streaming. Para as marcas e empresas, é um atrativo ainda maior", acrescenta Yuri Romão, presidente do Sport.

O Nordeste vai ser a segunda região com mais clubes na elite nacional, atrás apenas do Sudeste, com 9 times.

"A potência do Nordeste em termos geográficos, de tamanho de torcida e das médias de público alcançadas nos últimos anos por esses clubes, atrelado às boas gestões, com introdução ao modelo SAF e reformas administrativas e estruturais, fazem com que o crescimento com negócios, novas receitas e patrocinadores aconteça de forma natural. É muito bom ver a região novamente representada por tantas agremiações", pontua Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

Na prática, alguns desses clubes também serão beneficiados com novas receitas, em especial Sport e Ceará. Subir de divisão, por exemplo, já representa um acréscimo de aproximadamente R$ 120 milhões para a próxima temporada. Além disso, alguns contratos de patrocínio devem ser reajustados, como é o caso de Esportes da Sorte, patrocinador máster do Ceará, que vai ampliar em até 30% os investimentos ao time com o retorno à elite.

"O Nordeste transpira futebol, e não apenas pela fidelidade de seus torcedores, ou pela tradição de seus clubes, mas por tudo de bom que a região representa, especialmente no turismo. Ver cinco clubes da Série A na elite nacional em 2025 é um prêmio pelo esforço, especialmente de dois patrocinados nossos, o Ceará e o Bahia, que possuem um trabalho de gestão fantástico, nos permitindo realizar ações constantes entre as torcidas e levando multidões aos estádios. Para quem investe como nós no futebol brasileiro e, sobretudo no nordestino, que é nossa casa, é sempre um orgulho ver esse crescimento", afirma Ícaro Quinteiro, COO do Esportes da Sorte, que além do Ceará, também patrocina o Bahia.

No Vitória, os investimentos com o site de anúncios para acompanhantes Fatal Model, uma das principais parceiras do clube, acontecem desde o começo de 2023, quando o time saiu da Série C para a Série B. Em uma entrevista concedida à CNN, em janeiro deste ano, o presidente Fabio Mota, do Vitória, “abriu portas” da Fatal Model para outros clubes.

"Tem sido gratificante fazer parte da trajetória do Vitória e ajudar de alguma forma na permanência do clube na elite do futebol brasileiro. Mais que um simples patrocinador, somos aliados na busca por objetivos. Desde o início, o clube entendeu e abraçou nossa causa, e tem nos ajudado na luta por romper os preconceitos que cercam a profissão. Essa parceria abriu outras portas no futebol brasileiro, para que possamos disseminar cada vez mais nossos ideais de respeito, igualdade e dignidade”, afirma Nina Sag, porta-voz da Fatal Model.

Além disso, fora dos gramados, o Vitória firmou uma parceria com a Somos Young, empresa especializada em relacionamento digital com o cliente, para lançar uma ferramenta de atendimento aos seus sócios-torcedores. O recurso, que funcionará por meio de uma inteligência artificial, ficará disponível para resolver demandas dos rubro-negros 24 horas por dia, em todos os dias da semana.

Através de um canal no WhatsApp, a IA generativa, que se adapta conforme recebe mais dados, emulará o comportamento humano para realizar o atendimento inicial aos torcedores que buscam informações sobre o programa de sócios e outros temas relacionados ao clube.

"O Vitória conta com uma torcida apaixonada e o clube sabe da importância de ter um atendimento de qualidade para manter um bom relacionamento junto aos sócios-torcedores. Por meio da nossa tecnologia, os rubro-negros terão um canal full time e ágil para solucionar suas demandas, que tem crescido a cada semana", comenta Jorge Duarte, gerente de marketing e esportes da Somos Young.

Já a Agência de marketing esportivo End to End, que faz a gestão do programa de sócio-torcedor do Bahia, e atuou na estruturação do Sócio Vozão, do Ceará, entende que o futebol sofreu transformações ao longo dos anos, dentro e fora de campo, e agora muda de eixo. "A participação de mais times do Nordeste na edição de 2025 do Campeonato Brasileiro é o reflexo de um movimento focado em planejamento, profissionalismo e expansão do engajamento do fã, com mais tecnologia e programas de relacionamento modernos e democráticos. As torcidas do Nordeste, gigantes, apaixonadas e criativas são um show à parte e tem muito a ensinar. A prova disso está aí com recorde de times na série A. Foram eles os grandes responsáveis por esse momento", acrescente Reginaldo Diniz, CEO da empresa.