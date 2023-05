Depois de milagre em Miami, Celtics precisam de virada inédita na história da NBA; entenda

Apesar de titular e importante no time do Boston Celtics, o armador Derrick White está longe de ser o principal astro de um time comandado por estrelas como Jayson Tatum, Jaylen Brown e Marcus Smart. Mas foi sua agilidade e raciocínio rápido faltando a menos de um segundo para o fim do jogo 6 entre os celtas e o Miami Heat, no sábado, que colocou a franquia 17 vezes campeã da NBA a um passo de fazer história. A vitória por 104 a 103, fora de casa, empatou a série da final da Conferência Leste em 3 a 3 e forçou o jogo 7, que acontece hoje no TD Garden, em Boston, às 21h30 (Band, Sportv e TNT transmitem).

Para ir à grande decisão da liga contra o Denver Nuggets, White, Tatum, Brown, Smart e companhia precisam se tornar a primeira franquia a virar uma série de playoffs após um 3 a 0, algo nunca feito no basquete americano.

"Meu Deus, foi incrível. Foram os dez segundos mais longos enquanto a gente esperava a confirmação. Ainda não acredito, foi coisa de louco — comentou Tatum sobre o lance heroico de White, que recebeu uma série de elogios dos companheiros."

A segundos do fim de um jogo disputado ponto a ponto, quando os Celtics venciam por 102 a 100, Jimmy Butler sofreu falta tentando arremessar para três pontos. O craque do Heat converteu os três lances livres, deu ao time de Miami a liderança e fez com que os visitantes tivessem apenas três segundos numa última posse antes do fim da partida. O técnico Joe Mazzulla pediu tempo e desenhou a jogada: White deu a saída pela lateral, Smart arremessou e viu a bola dançar no aro e escapar. Mas o próprio White apareceu à frente da marcação atrasada de Max Strus para colocar a bola para dentro — ele soltou faltando 0,2 segundos para o fim.

"Não tinha ninguém me marcando. A bola chegou, eu fiz. Estamos muito felizes. Precisávamos daquilo e fizemos — destacou.

Oportunidade de fazer história

Os Celtics se juntaram a um grupo seleto de três franquias que conseguiram igualar para 3 a 3 uma série que perdiam por 3 a 0: o New York Knicks na final de 1951, contra o Rochester Royals (o atual Sacramento Kings); o Denver Nuggets de 1994 na semifinal de Conferência Oeste contra o Utah Jazz; e Portland Trail Blazers de 2003 na primeira rodada dos playoffs contra o Dallas Mavericks.

Nenhum deles conseguiu vencer os jogos 7, mas há um diferencial no caso dos Celtics: eles serão os primeiros nesta situação a jogar em casa, já que tiveram a melhor campanha na temporada regular (terminaram em segundo, enquanto o Heat garantiu a última vaga nos playoffs pelo play-in, a repescagem).

As duas franquias decidiram a Conferência Leste também numa sétima partida na temporada passada, com o Boston Celtics levando a melhor na série que ficou empatada três vezes.

Reviravoltas nas campanhas

Na atual temporada, as duas equipes constroem uma história de reviravoltas até aqui: o Heat se classificou oficialmente como oitavo colocado do Leste, mas em grandes semanas de Jimmy Butler, despachou o Milwaukee Bucks, dono da melhor campanha da conferência (4 a 1) e o New York Knicks (4 a 2). Bem marcado, o armador tem aparecido menos para o jogo nesta série, com as melhores performances nos jogos 1 (35 pontos e vitória) e 4 (29 pontos e derrota). No sábado, assumiu a responsabilidade nos minutos finais e mudou o jogo, quase levando a franquia à vitória.

— Eu acredito que você é sempre testado da mesma forma até passar. Estivemos na mesma situação no ano passado. Nós podemos fazer isso e sei que vamos fazer. Vamos jogar fora de casa, num ambiente hostil, mas sei que podemos. Vamos trabalhar — afirmou Butler.

Já os Celtics, que viveram uma temporada de transição para o comando de Mazzulla após a saída repentina do antigo treinador Ime Udoka, tiveram campanha eficiente na temporada regular, mas se desgastaram um pouco mais que o time de Miami nos playoffs. Fizeram jogos duros com outro classificado do play-in, o Atlanta Hawks (4 a 2), na primeira rodada, e depois ainda pegaram o Philadelphia Sixers do MVP Joel Embiid, em série que foi ao jogo 7. Nela, Tatum foi o craque da equipe, marcando 51 pontos, um recorde em partidas 7.

Onde assistir Boston Celtic x Miami Heat?

O jogo entre Boston Celtic x Miami Heat às 21h30 Band, Sportv e TNT.